Catalunya també és país de tornados: se'n detecten més de 5 per any de mitjana

Estem acostumats a associar els tornados a determinades zones dels Estats Units, però Catalunya també és una regió amb un nombre significatiu de fenòmens d'aquesta mena. La revista Atmospheric Research publica avui un article sobre els últims 20 anys de tornados a Catalunya, un estudi fet per investigadors catalans i liderat pel meteoròleg Oriol Rodríguez.

Les dades revelen que a Catalunya en aquest període s'han detectat entre 5 i 6 tornados per any i entre 16 i 17 trombes marines, unes dades que la situen entre les regions mediterrànies on n'hi ha més. Per regions els tornados han aparegut més habitualment a la costa i al prelitoral, especialment al voltant de Barcelona, al Camp de Tarragona i en punts del Maresme i del delta de la Tordera.

651x366 Densitat de tornados (a), i de trombes marines (b) entre el 2000 i el 2019 / ORIOL RODRÍGUEZ et al Densitat de tornados (a), i de trombes marines (b) entre el 2000 i el 2019 / ORIOL RODRÍGUEZ et al

La majoria d'aquests tornados han sigut menors, però un 8% han resultat ser de categoria EF2 o superior segons l'escala de Fujita. Un tornado EF2 provoca ratxes de vent d'entre 180 i 220 km/h i està associat a danys com ara teulades arrencades, grans arbres arrencats o cotxes aixecats de terra.

El més recent d'aquests tornados importants és el que va destrossar un càmping a Gualba el 23 d'octubre de l'any passat. També una estranya situació de tempestes just després de Reis de l'any 2018 va provocar dos tornados EF2 en un mateix dia a Cardona i a l'Empordà. El tornado més violent de què es té constància en aquest segle a Catalunya data del novembre del 2008, va ser un EF3 que va afectar el Pla de Santa Maria i Serral.

En aquests anys fins i tot hi ha hagut alguns dels anomenats outbreaks, és a dir, brots de tornados. L'episodi més important d'aquest tipus va passar entre el 7 i el 8 de setembre del 2005, quan es van detectar 7 tornados i 14 trombes marines. Aquell episodi és sobretot recordat pel tornado que va afectar l'aeroport del Prat.

Si es comparen aquestes dades amb el conjunt dels Estats Units, surten alguns resultats curiosos. Resumint Catalunya en quadrats de 0,2 graus de latitud per 0,2 graus de longitud, l'àrea amb més densitat de tornados ha resultat ser una zona que coincideix bastant bé amb el delta del Llobregat. Si es fa aquest exercici amb el conjunt dels Estats Units, només 68 quadradets superen la densitat de tornados dels últims 20 anys al delta del Llobregat. És a dir, només un 0,3% de la superfície dels Estats Units té més tornados que el punt més calent de Catalunya.

L'estudi revela que entre el 2010 i el 2020 s'han detectat molts més tornados que en la primera dècada del segle, però això s'explica bàsicament per l'explosió de les xarxes socials. Els tornados són fenòmens que han de ser vistos o percebuts per algú per ser detectats, no es pot fer amb cap eina de teledetecció com ara satèl·lit o radar.

Això podria fer pensar que si n'hi ha més a les zones costaneres és perquè hi ha més densitat de persones i potencials observadors, però segons Oriol Rodríguez les dades de detecció de llamps coincideixen força amb aquest patró de distribució de tornados, cosa que fa pensar que l'estudi no té un biaix important en aquest sentit.

No hi ha hagut cap víctima en aquests 20 anys, però sí 26 ferits. Els tornados poden arribar a ocasionar grans pèrdues econòmiques. L'article revela que el tornado que va afectar Salou i Almoster el 2 de novembre del 2008 va arribar a provocar pèrdues per valor de 5,6 milions d'euros.