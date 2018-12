Comença un episodi de boira persistent a punts de l'interior

Avui de bon matí la boira era més extensa i més espessa que no pas ahir. Està afectant sobretot la zona més baixa de Ponent, si bé també hi ha boirina a altres indrets de l'interior. Aquesta boira avui difícilment es trencarà i de cara a la propera matinada s'estendrà a bona part de Ponent i també s'escolarà per la vall de l'Ebre. A partir de llavors, dia rere dia, la boira persistent marcarà el temps d'aquestes comarques.

A la resta del país s'espera una jornada assolellada, tan avui com els properes jornades. Tan sols aniran creuant algunes bandes de núvols alts que, tant el dia de Nadal com dijous, podran ser prou espesses com per a deixar el cel enterbolit.

L'ambient serà molt suau avui i demà. Hi haurà valors clarament per sobre del que tocaria a aquestes alçades de l'any. El termòmetre s'enfilarà fins als 17 a 22 ºC al litoral i al prelitoral central i nord, i fins als 13 a 17 ºC a la resta. Ara bé, allà on hi hagi boira no se superaran els 10 ºC de màxima.

540x306 Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - Araméteo

A partir de Nadal, de mica en mica, la temperatura anirà baixant fins a recuperar els valors normals per l'època. Per tant, s'acabarà la setmana amb fred d'hivern, però sense cap gran entrada d'aire fred ni cap ploguda a la vista fins, com a mínim, Cap d'Any.