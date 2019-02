Comença una nova fase del "Niño" que s'entreveu dèbil

"El Niño", nen o també anomenat d'altres maneres segons els idiomes, és un fenomen natural que s'e xplica pel moviment de rotació terrestre i pel desplaçament de les marees de l'hemisferi nord a l'hemisferi sud, sempre dintre de la zona intertropical. En definitiva, el que acaba provocant és un escalfament de l'aigua de l'oceà Pacífic que modificant el clima de forma temporal en molts indrets del món durant aquest període que s'anomena: fase positiva "El Niño" del ENSO. Quan l'aigua de l'oceà es refreda més del compte, llavors es diu que està en fase negativa o "niña" / "nena".

El cas és que enguany, tornant a estar en fase positiva, és a dir, el "Niño" s'està observant ja més núvols i pluja al Pacífic central degut a una circulació més feble dels patrons naturals, i que per tant, afavoreixen les precipitacions en aquesta zona. Una mesura que s'utilitza, és l'IEOA (Índex Equatorial d'Oscil·lació Austral) i aquest va ser de -0,6 durant el mes de gener, indicant un reflex de roptura de la circulació general atmosfèrica, causada per la temperatura més elevada que la mitjana sobre el Pacífic oriental. Aquests canvis evidencien que l'atmosfera respon a un oceà més càlid i ens porta a concloure que tenim condicions d'El Niño.

Quan les aigües superficials més càlides de "El Niño" es desenvolupen en el Pacífic central oriental, la circulació de Walker -circulació habitual del pasa de borrasques en aquella zona- es debilita. Una major temperatura superfícial de l'oceà escalfa l'aire per sobre d'ell, donant lloc a un moviment més elevat i, per tant, més núvols i pluja sobre la mitjana al Pacífic central-oriental. Els vents superficials també són més dèbils que la mitjana i aquest fet ajuda a mantenir la superfície més càlida, en un procés de retroalimentació de "El Niño".

651x366 Anomalia de la temperatura de l'oceà Pacífic / NOAA Climate Anomalia de la temperatura de l'oceà Pacífic / NOAA Climate

Però què significa tot això? La primavera és una època de l'any quan ENSO (El Niño / Oscil·lació Meridional, tot el sistema El Niño i La Niña) sovint transita, cosa que dificulta especialment predir el que ve després. Tot i això, en aquest cas, les condicions febles d'enguany de "El Niño", molt probablement faran que no acabi de dominar la circulació mundial, i hi ha una menor probabilitat d'efectes de temperatura i precipitació globals relacionats amb "El Niño" durant els propers mesos. En el cas de Catalunya, només en fase molt positiva d'aquest fenomen trobem anys o períodes amb menys precipitació de la mitjana i més càlids del normal, però enguany, la desviació anòmala és molt feble i per tant, no creiem que hagi de determinar el clima al nostre país.