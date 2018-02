Comença la tongada de pluja i neu

De matinada el cel ha quedat molt ennuvolat a gairebé tot arreu i això ha fet pujar la temperatura. Les glaçades han quedat restringides al terç nord, bàsicament al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. A la resta, el termòmetre ha guanyat entre 1 i 5 graus.

Arriba la pluja i la neu

Al llarg del matí començaran a aparèixer les primeres precipitacions a les comarques de Barcelona i de Tarragona que s’estendran ràpidament. Així, durant la tarda s’espera que acabi plovent o nevant a tot el país, malgrat que no ho farà de la mateixa manera arreu. A la Catalunya del Nord i a les comarques de l’extrem nord-est és on plourà menys. En canvi, cap al Camp de Tarragona és on s’espera que s’acumuli més aigua. A banda, a la meitat sud del litoral i del prelitoral els xàfecs podran ser localment forts durant la segona meitat del dia, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, i podran anar acompanyats de tempesta.

540x306 Mapa de la precipitació acumulada per diumenge / Model GFS / Arameteo Mapa de la precipitació acumulada per diumenge / Model GFS / Arameteo

La cota de neu començarà sent relativament baixa. Durant el matí voltarà els 800 metres al prelitoral i els 600 a l’interior. Tot i això, un cop el vent de llevant vagi fent arribar la massa d’aire menys freda, la cota de neu pujarà fins als 1100 metres al prelitoral i fins als 800 o 900 metres a l’interior. Atenció al gruix de neu que es pot acumular per sobre dels 900 metres, sobretot a l'entorn dels Ports, dels cims del Prelitoral, del Prepirineu i del vessant sud del Pirineu. Segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya es poden superar els 10 centímentres de neu nova.

A la resta de territoris també s’espera una jornada marcada per les precipitacions. Tant al País Valencià com a les Illes Balears el cel estarà molt ennuvolat i plourà durant bona part del dia, amb neu a les zones de muntanya

No s’acaba aquí

El centre de la baixa es mourà ben poc, de cara a demà. Per tant, s’espera un dilluns en el qual, de nou, caldrà fer servir el paraigua i la capelina. Es mantindrà també el vent de llevant que bufarà amb cops de més de 50 km/h a la costa, sobretot de matinada i fins al migdia.

540x306 Mapa de la precipitació acumulada per dilluns / Model GFS / Arameteo Mapa de la precipitació acumulada per dilluns / Model GFS / Arameteo

La cota de neu pujarà una mica més. Se situarà entorn dels 1000 a 1200 metres. Tot i això, sembla que de cara al final del dia baixarà tant al vessant nord del Pirineu com a la Terra Alta, fins ben bé els 600 metres.

Al País Valencià i a les illes Balears, en canvi, el temps tendirà a millorar. Encara hi haurà nuvolades i cauran alguns ruixats, però en general s’obriran força clarianes.

Pendents del fred

Dimarts tan sols quedaran les escorrialles de la borrasca. Encara hi haurà algunes precipitacions més aviat febles i disperses. Això sí, la cota de neu baixarà fins als 500 metres al llarg de la tarda i el vespre.

A partir de llavors, el fred agafarà el relleu a les pluges. Entre dimecres i divendres l’ambient serà de ple hivern, amb glaçades a l’interior i, puntualment, fins a la mateixa línia de la costa. Haurem d’estar pendents de l’evolució dels mapes del temps, ja que alguns insinuen la possibilitat que puguin caure alguns ruixats dispersos i poc importants, però que si es produïssin, serien en forma de neu a cotes força baixes.