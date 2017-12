Condicions extremes al Pirineu a causa del vent i el torb

L'estació meteorològica del cim de la Pica d'Estats, a 3143 m, és la de major altura de tot el país. No forma part de cap xarxa oficial sinó que es tracta d'una iniciativa el l'àmbit particular, per donar cobertura als cims més alts i representatius del Pirineu occidental. El seu promotor és Cristòfor Cuadras i forma part de la xarxa d'estacions de Meteo Valls d'Àneu.

L'estació meteorològica automàtica es troba a pocs metres del cim, des d'on és plenament visible pels excursionistes. Ofereix dades de temperatura i humitat de forma continuada des de principis del 2015.

Aquesta matinada, concretament a les 4.31 h, ha enregistrat un valor de -21,7ºC, una dada que s'aproxima força a la mínima que van anotar a finals de març del 2016, de -22,3ºC. Cal apuntar, però, que el 18 de gener d'enguany -en plena onada de fred continental- el termòmetre es va desplomar fins a -25ºC.

Els -22ºC d'aquest dissabte evidencien que en altura no s'ha tallat l'entrada d'aire fred, encara n'està entrant, un fet que afavorirà que les pròximes matinades siguin encara més fredes a cotes baixes, un cop encalmi el vent i es dipositi a les valls i fondalades.

L'arribada de l'aire fred ha estat gradual al llarg de la setmana: dilluns passat a quarts de vuit del matí la temperatura era de -8ºC, dimarts a la mateixa hora de -13,3ºC, dimecres de -19,4ºC i ahir de -18,4ºC.

Condicions extremes a l'alta muntanya

Les temperatures àmpliament negatives d'aquest dissabte es combinen amb fortes ratxes de vent, que aixequen la neu caiguda, i que impliquen que el fenomen del 'torb' sigui molt rellevant. Les condicions extremes desaconsellen totalment les activitats avui a zones altes del Pirineu, especialment fora de les zones de control de les estacions d'esquí.

En aquest sentit cal recordar que la temperatura de sensació de fred quan fa vent no coincideix amb la què assenyala el termòmetre. El vent fa que la pèrdua de calor corporal per convecció sigui molt major, ja que la capa d'aire que hi ha en contacte amb la pell és reemplaçada constantment per aire més fred, un fet que implica que el cos es vagi refredant i que s'accentuï la sensació de fred.

Si combinem, per exemple, els -22ºC d'aquest matí a la Pica d'Estats, amb ratxes de vent del nord que avui assoleixen còmodament els 70 km/h, dóna com a resultat un índex de sensació de fred ('Wind Chill Index') inferior a -40 ºC. Caldrien menys de deu minuts per experimentar els efectes de la congelació corporal amb aquesta temperatura.

La roba tècnica d'abric que porten els excursionistes experimentats, bàsica en aquestes condicions extremes on el risc de congelació és tan elevat, atenua la sensació de fred causada pel vent i els seus efectes.