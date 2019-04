Des de dijous s'han acumulat més de 200 l/m2 a punts del País Valencià

La borrasca que ens ha estat acompanyant durant bona part de la Setmana Santa ha deixat poca pluja, al Principat. En conjunt s’han acumulat entre 5 i 30 l/m2, però hi ha comarques on amb prou feines han caigut algunes dècimes de litre acompanyades de fang.

La situació està sent ben diferent uns centenars de quilòmetres més al sud, concretament al sector central del País Valencià. En aquesta zona els pluviòmetres han treballat de valent al llarg de les darreres tres jornades. Des de dijous s’han acumulat quantitats de precipitació molt destacables. Segons la xarxa d’estacions meteorològiques d’AVAMET (l’Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado), encapçalen el rànquing els:

281 l/m2 de Vilallonga

262 l/m2 de la Vall de Gallinera

250 l/m2 de Castell de Castells

238 l/m2 de Agres

234 l/m2 de Benigembla

Avui mateix ja s’han recollit entre 30 i 80 l/m2 més a la zona més afectada per les pluges tan importants de les últimes 72 hores.

#pluges 🌧️: imatges d'aquest matí del 'Barranc de l'Encantada' a #Planes (El Comtat, Alacant), localitat on des de l'inici del temporal acumulen entre 115-130mm. Autor: Ignasi Caballer. pic.twitter.com/JHUTaH5ZSh — AVAMET (@avamet) 20 d’abril de 2019

Però per què és precisament a cavall de les comarques de València i d’Alacant on hi ha hagut les precipitacions més importants? En aquest sector hi ha tota una zona de muntanya, on destaquen serres com la de Mariola o la d’Aitana, amb cims superiors als 1.000 metres d’altitud. L'orientació d’aquestes muntanyes, de les valls i de la línia de la costa fan que el vent de gregal hi incideixi directament procedent de la Mediterrània.

És per això que amb situacions com la de les darreres jornades, amb una depressió que impulsa vent del nord-est, la pluja és la protagonista a comarques com la Vall d’Albaida, la Safor, la Marina Alta o el Comtat, on es poden arribar a acumular quantitats de més de 100 l/m2 amb una certa facilitat.

Ara bé, aquesta vegada les precipitacions no han quedat circumscrites només en aquesta zona. Des de dijous, bona part del País Valencià ha rebut una tongada de pluja generosa acompanyada de fortes ventades, que han superat els 90 km/h.

Una altra de les zones afectades pels aiguats han estat les comarques litorals d’Alacant. Ahir es van arribar a acumular 156 l/m2 a Torrevella, essent el tercer dia més plujós des de 1927. Amb la precipitació de les últimes hores ja s’ha batut el rècord del mes d’abril amb més pluja des que hi ha dades.

El temporal de pluja encara es mantindrà el que queda de dia i durant la jornada de demà, sobretot a la meitat sud del País Valencià. De nou, les precipitacions podran ser intenses i aniran acompanyades de tempesta.