Diumenge de Tots Sants tranquil i amb caloreta

Aquest diumenge ens espera una nova jornada de calma anticlònica , amb només la presència d'alguns núvols baixos i boires al litoral de la Costa Brava o a la façana costanera de Barcelona. La visibilitat en aquests punts anirà millorant amb el pas de les hores per acabar amb un dia més asserenat. De bon matí també s'han vist algunes boirines o bancs de boira aïllats en punts de la Catalunya Central o Terres de Ponent que s'acabaran esvaint i donant pas a un ràpid ascens dels termòmetres. La passada matinada amb manca de vent i amb total estabilitat ha tornat a afavorir algunes inversions tèrmiques, és a dir, uns valors més elevats en cotes altes respecte dels registrats als fons de les valls. Ho demostren els valors observats a algunes valls pirinenques, amb mínimes que s'han mogut al voltant d'1 °C a Sant Pau de Segúries ( Ripollès) o a Das (Cerdanya) mentre que a la cota 2400 d'Ulldeter el termòmetre no ha baixat dels 7 °C o dels 5 °C a Núria (2000 m). Durant les hores centrals de la jornada, les temperatures han de tornar a remuntar fins als 25 °C a molts punts del territori, quedant una mica més baixes allà on es mantinguin els núvols baixos com, per exemple, a punts de la costa. En aquests sectors litorals no es passarà del 20ºC o 22 °C . En canvi, a l'interior i allà on el cel es mantingui ben seré la temperatura s'enfilarà fins als 26 ºC o 27 °C . De fet, les màximes d'ahir dissabte van arribar a 27 °C a Tortosa, L'Ametlla de Mar i Siurana. A Artés van arribar fins als 26 ºC i a Gandesa fins als 24 ºC . Aquest estiuet té les hores comptades ja que les previsions per la setmana vinent indiquen canvis . Dilluns, però, el temps encarà es mantindrà tranquil i només es veuran núvols prims que avançaran per ponent però no s'esperen encara precipitacions, tret d'algun plugim al final de la jornada al Pirineu més occidental . De cara a dimarts el temps canviarà i la nuvolositat augmentarà, cobrint gran part del territori. S'esperen precipitacions a partir del matí al Pirineu i durant la segona part de la jornada al centre i nord de Catalunya. Els xàfecs agafaran més força al final del dia, i entre la nit de dimarts i la matinada de dimecres un front afectarà gran part del país. El vent del nord es reforçarà al nord de l'Empordà i entrarà mestral per l'Ebre. Dimecres l'ambient serà ja de tardor, amb temperatures més baixes. La borrasca, tot sembla indicar, que deixarà més pluja cap al país Valencià però també deixarà pluges abundants a l'Ebre, amb vent del sud-est i mala mar.