Diumenge assolellat amb temperatures més altes

Aquest diumenge comença el dia amb valors matinals força frescos altra vegada, fins i tot, més que ahir dissabte.

A diferència d’ahir però, avui les temperatures podran pujar més degut a una disminució de la nuvolositat. Esperem una jornada de platja, assolellada a pràcticament arreu del país. Només alguns núvols alts poc significatius poden passejar-se pel cel entre les comarques de Barcelona i Girona, però sense més conseqüències. Les temperatures recuperaran els valors normals d’estiu. En molts indrets es tornarà a assolir o superar la marca dels 30ºC.

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest diiumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest diiumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a la tarda, creixeran nuvolades al Pirineu i a diferència d’aquestes darreres jornades, només serà en aquest indret on hi ha les probabilitats més elevades de precipitació. A la resta de Catalunya no s’esperen precipitacions.

De cara a la setmana que ve...

Sembla que l’inici de setmana vindrà marcat pel bon temps i l’ambient de ple estiu. Pot ser amb més ruixats al Pirineu a mesura que avanci la setmana però la calor no afluixarà. Entre dimarts i dijous, els termòmetres seguiran en augment i podrien tocar sostre amb valors que superarien lleugerament els 35ºC als indrets més càlids de l’interior del país.