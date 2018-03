Diumenge amb força núvols i alguns ruixats

El pas d'un front fred marcarà el temps de cara a la jornada d'avui. Els núvols aniran ràpidament en augment i arribaran les primeres pluges a les comarques de Lleida, Tarragona i a bona part del País Valencià i de la Franja al llarg del matí. Amb el pas de les hores els ruixats s'aniran desplaçant cap a l'est, fins a afectar a partir del migdia la resta del Principat, la Catalunya del Nord i les Illes. Precisament, a la tarda a les comarques del nord-est els xàfecs poden descarregar amb certes ganes i fins i tot poden anar acompanyats de tempesta. De cara a la nit tot plegat anirà a la baixa i només quedaran alguns plugims a la costa i prelitoral central i a les Illes Balears. La cota de neu se situarà entorn els 1.600 metres.

540x306 Precipitació prevista per avui / GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / GFS - ARAméteo

La temperatura màxima baixarà un parell de graus. Per tant, la majoria de valors es mouran entre els 14 i els 19 ºC. A diferència d'ahir, avui difícilment s'arribarà als 20 ºC. De fet, la temperatura anirà baixant al llarg dels pròxims dies, ben bé fins dimecres. No ve pas el fred de la setmana passada, però sí un ambient més propi de finals d'hivern que no pas de primavera.

Variabilitat, a l'espera de la pujada de la temperatura

El pas de fronts atlàntics, no s'acaba aquí. Demà ens en creuaran dos: un a primeres hores del matí i l'altre al vespre. Per tant, tot i que durant el centre del dia hi haurà moltes estones de sol, si sortiu molt d'hora o si torneu tard a casa convé que porteu a sobre un paraigua plegable. No s'espera cap gran ploguda, sinó alguns ruixats dispersos, més probables durant el pas del primer front i amb neu per sobre de 1.200 metres. El segon sembla que arribarà més desgastat.

Dimarts i dimecres es mantindrà el temps variable, però de pluja i neu se n'espera ben poca i bàsicament restringida al Pirineu i al Prepirineu. Dimecres serà el dia més fred de la setmana. A partir de llavors els mapes continuen marcant l'entrada d'una massa d'aire molt suau que faria pujar i de valent la temperatura de cara a la segona meitat de la setmana. La primavera vol trucar la porta per acompanyar-nos, com a mínim, uns dies.