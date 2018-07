Divendres càlid a l'espera d'un cap de setmana de ruixats i tempestes

Aquest divendres tornarà a ser un dia altre cop assolellat en general, amb alguns núvols baixos que fins al migdia podran aparèixer cap a la Costa Daurada i el delta de l’Ebre. Temperatures altre cop per damunt dels 30 ºC en la majoria dels casos del prelitoral cap a l’interior, però ja es notarà un lleuger descens al pla de Lleida, on els valors més elevats els costarà d’arribar als 35 ºC.

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo

A partir del migdia és quan s’iniciarà un canvi de temps que tindrà continuïtat durant el cap de setmana. Durant aquesta tarda i sobretot a partir del vespre ja esperem ruixats i tempestes de distribució irregular i preferentment a les comarques de l’interior del país. Aniran viatjant de sud-oest a nord-est, des del pla de Lleida fins a les comarques de Girona, on arribaran ja de cara a la nit. Algunes podran ser fortes i acompanyades de calamarsa o pedra. Les temperatures que aniran en clar descens a partir del vespre arreu del territori, excepte al litoral, on encara no s’apreciarà un descens significatiu del termòmetre.

Temps atípic en un cap de setmana de juliol

Dissabte sembla que serà aprofitable a ponent i a les Terres de l’Ebre, on bufarà el mestral amb ganes i es gaudirà d’un ambient més assolellat. A la resta del país, esperem que la inestabilitat segueixi present. Durant el matí tindrem molt d’aire fred en altura juntament amb vents humits en superfície al voltant de la costa central. Això ens fa pensar que hi podria haver ruixats i tempestes entre la Costa Daurada i la costa central, i aquestes precipitacions es desplaçaran cap a les comarques de Girona de cara a la tarda, on hi podrà haver tempestes fortes. Les temperatures experimentaran un fort descens de fins a 5 o 6 ºC en alguns indrets i seran sensiblement més baixes que divendres: difícilment s’arribarà als 30 ºC als llocs més càlids del país.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

De cara a diumenge, dies enrere semblava que podria estabilitzar-se l’atmosfera, però els últims mapes insisteixen a mantenir la bossa freda damunt nostre i fins i tot intensificar-se. És a dir, amb els mapes d’avui parlaríem d’un diumenge amb més ruixats i tempestes al voltant del litoral i prelitoral central. Les temperatures seguirien molt per sota del que tocaria, fins i tot, amb un ambient fresc per sota dels 25 ºC.

540x306 Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo

540x306 Diferència de temperatures màximes de diumenge respecte avui divendres / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes de diumenge respecte avui divendres / GFS 0.25º / ARA Méteo

La previsió del cap de setmana s’haurà de seguir precisant acuradament en pròximes actualitzacions per precisar més detalladament quins indrets podran quedar més afectats per aquesta situació de tempestes.