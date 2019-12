Durant el 2019 hi ha hagut més tornados del normal tant a Europa com als Estats Units

Les grans planes del centre i el sud dels Estats Units són una de les zones del planeta més favorables per a la formació de tempestes severes, és a dir, aquelles que van acompanyades de fortes ratxes de vent, de pedra grossa i de tornados. Segons el Centre de Predicció de Tempestes (SPC, per les sigles en anglès), aquest any s'han registrat més fenòmens de temps sever del que marca la mitjana.

En total hi ha hagut 1.662 tornados (fins al 26 de desembre), un 18,5% més de la mitjana anual, que és de 1.402. Tot i això, s'ha quedat a una certa distància dels dos anys que encapçalen el rànquing: el 2011, amb 1.897 casos, i el 2008, amb 2.187.

651x366 Nombre de tornados registrats al llarg de l'any als EUA. La mitjana correspon a la línia discontínua, i l'any 2019, a la línia negra / SPC Nombre de tornados registrats al llarg de l'any als EUA. La mitjana correspon a la línia discontínua, i l'any 2019, a la línia negra / SPC

També hi ha hagut 16.031 registres de ratxes fortes de vent associades a les tempestes (la mitjana és de 13.279) i 6.194 registres de pedra grossa (la mitjana se situa en 5.394). Això indica que aquest any hi ha hagut més severitat que de mitjana.

La majoria de tornados als Estats Units es van registrar entre els mesos d'abril i juny, coincidint amb la temporada de les grans tempestes. D'aquest període destaca el mes de maig: se'n van arribar a comptar més de 400, 77 dels quals només durant el dia 27.

Fora de temporada també hi ha hagut un parell d'episodis destacables: un a mitjans d'octubre i un altre a mitjans de desembre. L'últim, entre els dies 16 i 17 d'aquest mes, hi va haver 36 tornados en només 24 hores, que van deixar tres morts i un mínim de dotze persones ferides. Cinc d'aquests tornados van ser d'intensitat EF3, segons l' escala de Fujita millorada, amb vents de 219 a 266 km/h.

En el cas d'Europa, aquest any s'han reportat 782 fiblons, 229 dels quals s'han produït en terra, segons la base de dades del Laboratori Europeu de Tempestes Severes ( ESSL, per les sigles en anglès). Un dels casos més sonats és l'episodi que hi va haver el 9 d'agost. Aquella tarda se'n van observar diversos, un dels quals a la zona del port d'Amsterdam. També n'hi va haver un altre, més intens, entre França i Luxemburg, que va causar danys importants, amb vents superiors als 200 km/h, segons les estimacions fetes pels experts.

Pel que fa a Catalunya, aquest any hi ha hagut 8 tornados i 27 mànegues marines, per sobre dels 5-6 tornados i de les 15-20 mànegues marines que hi ha de mitjana cada any. El més intens de tots va ser el que hi va haver durant la nit del 22 al 23 d'octubre, a cavall de les comarques del Vallès Oriental i la Selva, que va afectar greument un càmping de Gualba. A part, també hi va haver un episodi amb diversos fiblons entre el Baix Llobregat i el Barcelonès durant la tarda del 8 de setembre, que va causar alguns danys lleus.