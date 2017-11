Inversió tèrmica i efectes curiosos a la vegetació

Què és la inversió tèrmica?

En situacions d'estabilitat atmosfèrica apareix el fenomen de la inversió tèrmica que, tal i com el seu nom indica, implica que la temperatura augmenti amb l'altitud, a l'invers del què seria habitual.

El cel serè i la manca de vent associat a les altes pressions afavoreix que, de nit i matinada, l'aire fred -més dens i pesat- tendeixi a acumular-se al fons de les valls i fondalades. En aquestes situacions, per tant, la temperatura mínima és clarament més baixa a les zones baixes que no pas a mitja, o fins i tot, a l'alta muntanya.

El refredament intens a les zones baixes en hores nocturnes va associat a un increment de la humitat, a la condensació del vapor d'aigua, i la formació, sovint, de bancs de boira.

La inversió tèrmica es pot presentar a qualsevol època de l'any, malgrat que és especialment freqüent, i intensa, durant els mesos freds a causa de la presència freqüent d'anticiclons centrats damunt de Catalunya. L'entrada de vent, o l'arribada d'un front, solen trencar la inversió i restableixen el gradient tèrmic habitual.

La geografia té un paper rellevant i afavoreix que aquest fenomen pugui ser present arreu del territori, des del Pirineu fins a la costa. Els cursos dels rius solen coincidir amb els punts més freds en hores nocturnes i, en alguns casos, poden servir per transportar l'aire fred des de l'interior cap a la costa, quelcom que es fa evident, per exemple, als barris de Barcelona més propers al Besòs o el Llobregat.

540x306 El Montseny damunt la boirina de la Plana de Vic, avui / MANEL CASCANTE El Montseny damunt la boirina de la Plana de Vic, avui / MANEL CASCANTE

Dies d'inversió tèrmica

La inversió tèrmica es va començar a fer present de forma evident a mitjans d'aquesta setmana, un cop es va tallar l'entrada d'aire fred i les fortes ventades. Aquesta matinada també s'ha fet norta, per bé que no ha estat tan intensa al Pirineu com en d'altres ocasions a causa d'una lleugera entrada de vent del nord a cotes altes de les muntanyes.

A Das, a tocar del riu Segre, l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya ha enregistrat una mínima de -5,9ºC, mentre que a la de Malniu-Meranges (a 2230 m) ha estat de -1,1ºC. Al Pont de Vilomara (el Bages) el termòmetre s'ha desplomat fins a -1,8ºC però a Montserrat-St.Dimes (a 900 metres) la mínima ha estat de 8,4ºC.

Pisos de vegetació invertits

En algunes zones enclotades de l'interior -on la inversió tèrmica és molt freqüent al llarg de l'any- la vegetació s'adapta a aquesta anomalia i es produeix un canvi d'ordre lògic dels pisos de vegetació.

En aquests casos, les espècies que haurien de viure a major altitud s'acaben instal·lant al fons de les valls o planes, on la inversió tèrmica i el fred hivernal són evidents, i per contra, espècies més termòfiles i típiques de la terra baixa es refugien a cotes mitjanes de les muntanyes, on la inversió tèrmica és lleu i fa que que les nits hivernals siguin més suaus.

Aquesta anomalia es pot observar, per exemple, a la plana de Vic, on les rouredes són freqüents a les cotes baixes, mentre a les carenes que envolten la conca i cap a les Guilleries hi sovintegen els alzinars. També és fa evident a la Conca de Tremp, a la Garrotxa, o a la Vall del Llobregat, entre d'altres.