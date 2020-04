El primer sistema tropical de l'Atlàntic de la temporada es batejarà com a 'Arthur'

Oficialment, la temporada d'huracans a l'Atlàntic començarà el dia 1 de juny i s'allargarà fins al 30 de novembre. Al llarg d'aquest període els diversos serveis meteorològics de la zona estaran molt pendents dels ciclons que es formin i, en cas que arribin a tenir vents sostinguts de més de 62 km/h, les batejaran amb un nom.

El comitè d'huracans de l'Organització Meteorològica Mundial és l'encarregat de proposar la llista de noms. De fet, en total hi ha sis llistes diferents per batejar els sistemes tropicals de l'Atlàntic. Cada any se n'utilitza una i només s'elimina i es canvia el nom d'aquells huracans que han estat devastadors (per exemple el Katrina o l' Andrew). Per tant, aquest any s'utilitzaran els mateixos noms que el 2014, amb la peculiaritat que, aquesta vegada, no n'ha canviat cap.

El primer sistema tropical que arribi, com a mínim, a la categoria de tempesta tropical, serà batejat com a Arthur. El segon, Bertha; i el tercer, Cristobal. En total hi ha 21 noms i, des de l'any 1979, se n'alternen de masculins i femenins.

Una temporada 2020 més activa del normal

La Universitat Estatal de Colorado (Estats Units) pronostica que la d'enguany serà una temporada més activa del que és habitual. S'espera que hi hagi 16 tempestes tropicals, de les quals 8 podrien esdevenir huracans.

La predicció també apunta que hi podria haver 4 huracans de categoria 3 o superior, segons l'escala Saffir-Simpson, que els classifica en funció de la intensitat del vent. Això vol dir que portarien vents sostinguts de més de 180 km/h.

L'any passat hi va haver dos huracans de categoria 5

La temporada 2019 també va ser més activa del normal. En total hi va haver 18 sistemes tropicals que es van arribar a batejar. L'últim va ser la tempesta tropical Sebastien, que es va formar el dia 19 de novembre i es va mantenir activa fins al 24, amb vents sostinguts de fins a 110 km/h. Així doncs, només van quedar tres noms per acabar la llista.

De les 18 tempestes tropicals, 6 van arribar a ser huracans i 2 van assolir la categoria màxima: el nivell 5 de l'escala Saffir-Simpson (vents sostinguts superiors als 250 km/h). El més intens de tots va ser el Dorian, que entre finals d'agost i principis de setembre va fregar la costa est de Florida.

D'altra banda, a finals de setembre hi va haver l'huracà Lorenzo, que va arribar a generar vents de 260 km/h. Tot i que amb una intensitat més baixa, va creuar les Açores provocant onades de 10 a 15 metres d'alçària i vents superiors als 150 km/h. Va ser la tempesta més intensa registrada a l'arxipèlag dels últims 20 anys.