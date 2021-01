Els Estats Units van registrar 22 episodis de temps extrem amb danys bilionaris el 2020

Recentment ha sigut notícia que el 2020 ha sigut l' any més càlid a Catalunya des de, com a mínim, l'any 1950. Pel que fa a nivell planetari, la temperatura mitjana global ha igualat el rècord d'any més càlid des que hi ha dades.

Ara bé, no només ha sigut un any extraordinari per l'elevada temperatura. Als Estats Units s'han produït 22 episodis de temps extrem, cadascun dels quals ha provocat danys per valor de, com a mínim, 1 bilió de dòlars. Es tracta d'una xifra sense precedents, segons ha fet públic la NOAA, l'administració americana de l'oceà i l'atmosfera.

La llista d'aquests episodis la conformen tota mena de desastres naturals. Per començar, els incendis forestals que hi va haver als estats de Califòrnia, Colorado, Oregon i Washington. Van ser gairebé 4,2 milions d'hectàrees les cremades pels focs, un 51% per sobre de la mitjana del període 2000-2010, el rècord des de com a mínim l'any 2000. La sequera i les onades de calor que durant l'estiu i la tardor van afectar el centre i l'oest del país també formen part de la llista.

Al llarg de l'any es van arribar a produir fins a tres brots importants de tornados. Destaca l'episodi de 15 fiblons confirmats que va afectar a principis de març Nashville, la capital de Tennessee, així com la tongada de 140 tornados que hi va haver per Pasqua, tres dels quals de categoria EF4 segons l'escala de Fujita millorada.

651x366 Restes del pas del tornado a Nashville (Tennessee) / HARRISON McCLARY Restes del pas del tornado a Nashville (Tennessee) / HARRISON McCLARY

Cal recordar que la temporada d'huracans es va presentar inusualment activa a l'Atlàntic. Com a conseqüència, diversos ciclons tropicals van tocar terra i van causar greus danys materials. De fet, els ciclons Hanna, Isaias, Laura, Sally, Zeta i Eta han entrat a formar part de la llista dels episodis meteorològics més cars de l'any: entre els set sumen 40 bilions de dòlars en pèrdues.

Finalment, les fortes tempestes que a la primavera solen afectar el centre i el sud dels Estats Units també van passar factura. Hi va haver deu episodis amb danys bilionaris a causa de les fortes ventades i de les pedregades.

En total, aquests 22 casos de temps extrem van causar 262 morts i centenars de ferits. S'estima que els danys van ser per valor de 95 bilions de dòlars, aproximadament uns 78.000 milions d'euros.