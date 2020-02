Febrer marcat per Venus

Durant aquesta setmana de ben segur que molts de vosaltres us deveu haver fixat en un punt molt lluminós que es veia a prop de la Lluna. Es tracta de Venus. Al llarg dels pròxims mesos es veurà molt brillant a l'oest, després de la posta de sol. El punt màxim de brillantor arribarà durant l'abril.

Fins a mitjans de mes també es podrà observar Mercuri. Per poder-lo veure caldrà mirar a l'oest, just per sobre de l'horitzó i per sota de Venus, just quan es comenci a fer fosc. Cal que es tingui un horitzó sense obstacles, tal com apunta l'astrònom Joan Anton Català.

Heu vist mai Mercuri?

Ara és una bona ocassió.

Durant un parell de setmanes, el trindrem sobre l'horitzó oest, per sota del brillantíssim Venus, un cop es comenci a fer fosc.

Imprescindible un horitzó oest sense obstacles. #miremelcel #mercuri #lhevist pic.twitter.com/P719Medyc1 — Joan Anton Català (@estelsiplanetes) February 1, 2020

Aquest mes hi haurà la primera de les tres superllunes consecutives d'aquest any. Serà el dia 8 de febrer. Les altres dues seran els dies 9 de març i 7 d'abril.

Una superlluna és quan la lluna plena es troba a prop del perigeu de la seva òrbita, el punt més pròxim a la Terra. És aleshores quan es pot observar lleugerament més grossa que de normal. Ara bé, la superlluna més pròxima a la Terra que hi haurà aquest segle serà el desembre del 2052.