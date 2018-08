Fins a quatre planetes visibles al cel aquests dies

Les vacances són sovint un moment en què veiem més tros de cel i amb menys llum al voltant, sobretot la gent de ciutat. Aquests dies són una bona oportunitat per mirar el cel al vespre, ja que s'hi poden arribar a trobar fins a quatre planetes visibles a ull nu, a més d'una lluna creixent que serà plena el cap de setmana.

La millor hora per trobar-los tots és al vespre, just quan es pon el sol, perquè a partir de dos quarts de deu Venus comença a amagar-se per l'horitzó. L'observador Agustí Descarrega va aconseguir enquadrar-los tots amb la seva càmera aquest dilluns al vespre des de Deltebre, de manera que la imatge us pot servir de guia. Cal tenir en compte que en el seu moviment al nostre voltant la Lluna es va desplaçant d'un dia a l'altre. Si feu servir la fotografia de referència, tingueu en compte que a partir de dijous la Lluna ja serà, de tots cinc, el cos situat més a l'est, fins i tot més a l'est que Mart.

Dels quatre planetes Venus és el més brillant, seguit de Mart i Júpiter, i el més complicat d'observar és Saturn, com es pot deduir ja a la foto. Per cert, la fotografia deixa entreveure un cinquè punt al cel, molt més alçat per sobre de l'horitzó. En aquest cas es tracta de l'estrella Artur, la més brillant de la constel·lació del Bover.

La lluna serà plena diumenge. Si en voleu gaudir tingueu en compte que sortirà pocs minuts abans de les nou, com sempre per l'est. Serà una de les llunes completes més petites de l'any, ja que l'apogeu, el punt cíclic de màxima distància entre la Terra i la Lluna, s'haurà produït dijous. Dissabte també serà gairebé plena, però en aquest cas sortirà una mica abans, cap a les vuit i vint. Dissabte és més probable que hi hagi nuvolades a les comarques de l'est que puguin tapar-la.

Els quatre planetes se seguiran veient al cel durant les pròximes setmanes, però Venus quedarà cada cop més a prop de l'horitzó i serà més complicat de veure.