Impressionants aurores boreals a Lapònia

Pocs fenòmens de la naturalesa deixen amb la boca tan oberta com les aurores boreals. Aquestes últimes hores se n'han pogut veure de molt espectaculars a Inari, al nord de Finlàndia, d'on són aquestes fotografies.

Les aurores són un fenomen associat a l'activitat solar. Ahir l'índex geomagnètic planetari K va arribar a nivell 4, un dels més alts de les últimes setmanes segons dades del servei de meteorologia espacial de l'agència NOAA, i això va afavorir que al cercle polar àrtic es pogués gaudir d'aquest fascinant fenomen. Malgrat tot, la situació dels últims dies no és una situació de tempesta electromagnètica, i res fa pensar que a curt termini es puguin veure aurores en latituds més baixes. Inari es troba a una latitud de 69º, molt al nord del continent. Per posar-hi context us pot anar bé saber que una capital tan ubicada al nord com Reykjavík és a 64º de latitud.

El camp magnètic de la Terra fa que quan es produeix activitat solar intensa els pols i les latituds altes atreguin més fàcilment aquestes fulguracions, i és precisament això el que explica per què les aurores boreals són molt més fàcilment visibles en altes latituds que a casa nostra.