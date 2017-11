Júpiter, Venus, Mart i un fil de Lluna, visibles a ull nu

Aquest dies llevar-se d'hora té premi si s'aixeca el cap i es té l'horitzó a la vista. Júpiter, Venus i Mart són visibles mirant baix a l'horitzó en direcció est/sud-est, i fins i tot una lluna minvant i molt prima se suma al decorat a prop d'ells.

El més brillant de tots és Venus, però també és el que triga més a sortir: fins a les 7 del matí ben bé no comença a aparèixer per l'horitzó aquests dies, de manera que la finestra de temps per observar-lo és petita, ja que la primera llum crepuscular comença només un quart d'hora més tard. Molt a prop, una mica més enfilat a l'horitzó, hi trobareu Júpiter, també fàcilment visible tot i que no tan brillant. Aquest planeta es pot començar a veure a partir de dos quarts de set. Força més amunt a l'horitzó i una mica més cap al sud també s'hi pot veure Mart, tot i que no és tan fàcilment identificable a ull nu.

Per si això fos poc, la Lluna aquests dies ronda molt a prop també d'aquests planetes al punt de l'alba: avui s'ha pogut veure a mig camí d'ells, i demà a primera hora formarà un petit triangle amb Venus i Júpiter, més a prop de l'horitzó. La que es veu és una lluna gairebé amagada per complet, avui se'n podia veure només un 5% de la superfície il·luminada, i demà el fil encara serà més petit: només se'n veurà il·luminat el 2% del disc.

A partir del cap de setmana la Lluna sortirà de pla, però els planetes continuaran sent visibles. Júpiter i Mart seguiran sent identificables a l'alba durant el desembre, i de fet al voltant del 14 de desembre tornaran a formar un triangle amb una lluna minvant. En canvi, Venus, el punt més brillant, quedarà cada cop més enganxat a l'horitzó durant la setmana que ve, i deixarà de ser visible a principis de desembre.