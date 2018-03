L'abril podria ser el quart mes consecutiu amb més pluja del normal

Sembla que l'any 2018 vol donar per acabada la sequera, tot i que cal que plogui més i encara és d'hora per abaixar la guàrdia. Si els models estacionals tenen raó, el mes d'abril continuaria ajudant a omplir els embassaments.

Els mapes elaborats per la NOAA, prenent com a dades inicials la situació meteorològica entre els dies 20 i 29 de març, mostren un abril plujós a bona part de la península Ibèrica, també a la nostra zona. Tot i això, l'anomalia positiva més marcada seria cap a Galícia i el nord de Portugal. Això faria que l'abril fos el quart mes consecutiu a molts punts del país que plou més del que marca la mitjana.

Pel que fa a la temperatura, seria un abril normal, sense grans diferències respecte a la mitjana climàtica. Les anomalies positives afectarien bona part del Mediterrani central i oriental, mentre que el fred seria més accentuat del que tocaria al nord del continent europeu.

Això dibuixa un escenari marcat per centres de baixes pressions circulant per la nostra latitud, mentre que les àrees d'altes pressions se situarien cap a latituds més altes. És per aquest motiu que, sempre segons aquests models, el mes d'abril podria ser molt sec a Escòcia, Islàndia o els països Escandinaus i, en canvi, a bona part del centre d'Europa plouria més de l'habitual.