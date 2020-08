'Laura' i 'Marco', els dos ciclons tropicals actius que s'endinsen pel golf de Mèxic

La temporada d'huracans a l'Atlàntic està sent molt activa. Ara mateix hi ha dos ciclons tropicals amb nom al mar del Carib. Es tracta de 'Laura' i de 'Marco', el dotzè i el tretzè d'aquest any. Mai abans, des que es tenen dades, el cicló tropical número tretze d'un any havia arribat tan d'hora. L'anterior rècord era dels anys 2005 i 2011, quan el tretzè cicló tropical de la temporada havia estat batejat el 2 de setembre, en tots dos casos.

En aquests moments, tant 'Marco' com 'Laura' són tempestes tropicals, és a dir, que no arriben a tenir vents sostinguts superiors als 119 km/h com per ser considerats huracans. De fet, la pressió atmosfèrica al seu centre no és pas gaire baixa, de moment. En el cas de 'Marco', és de 993 hPa, i en el cas de 'Laura', de 1005 hPa, semblant a les depressions que ens afecten a casa nostra.

La singularitat d'aquesta situació és que no és gens habitual trobar dos ciclons tropicals batejats alhora al golf de Mèxic. Aquest fet tan sols ha passat dues vegades més des que hi ha registres (1851): els anys 1933 i 1959.

Segons les prediccions, 'Marco', que ara mateix es troba a l'oest de Cuba, podria guanyar força durant les hores immediates fins a convertir-se en un huracà de categoria 1 just abans de tocar terra a l'estat de Louisiana aquest dilluns al vespre. En canvi, 'Laura', que aquest migdia estava afectant la República Dominicana, podria ser fins i tot més intens.

651x366 Predicció pel cicló tropical 'Marco' / NOAA Predicció pel cicló tropical 'Marco' / NOAA

651x366 Predicció pel cicló tropical 'Laura' / NOAA Predicció pel cicló tropical 'Laura' / NOAA

Curiosament, els models meteorològics indiquen que l'ull d'aquest segon cicló tropical tocaria terra dijous al matí també a Louisiana, pocs centenars de quilòmetres més a l'oest que 'Marco'. Tot i això, la incertesa en la predicció encara és força elevada. En qualsevol cas, el Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units ja ha emès diversos avisos per pluges intenses, vent fort, onatge i una pujada del nivell del mar.