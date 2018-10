L'huracà 'Leslie' podria afectar la península Ibèrica aquest cap de setmana

Fa molts dies que la borrasca tropical 'Leslie' es mou per l'Atlàntic amb una trajectòria totalment erràtica. Es va començar a considerar borrasca tropical el diumenge 23 de setembre, és a dir, aviat farà tres setmanes, però no és fins ara que sembla que ha agafat una trajectòria decidida que podria afectar el sud-oest de la península Ibèrica en les pròximes 48 hores.

#Leslie empieza ya a 'asomarse' por la esquina inferior izquierda de las imágenes de #satélite! Fijaos su tamaño con respeto a la península Ibérica: pic.twitter.com/bdAu0Q9SDH — Meteoiberia.es (@MeteoIberiaEs) October 11, 2018

Fins ahir semblava que la pertorbació tornaria a girar cua i se situaria els dies vinents entre Madeira i les Canàries, però avui els mapes del temps comencen a coincidir que el més probable és que entri a la Península i afecti algun punt entre Lisboa i la meitat oest d'Andalusia. Ara mateix es tracta d'un huracà de categoria 1 que porta vents associats de fins a 150 km/h, però les previsions fan pensar que abans d'arribar a la Península perdrà força. Tot i això, podria ser una borrasca molt potent que provoqui ratxes de vent de més de 100 km/h i pluges de més de 100 l/m2.

GFS takes #Leslie straight into Portugal by the end of the weekend. A lot of ECMWF members and op are now suggesting that around Gulf of Cadiz or Strait of Gibraltar is the target area.



Remnants of #HurricaneMichael and #StormCallum make an appearance --> https://t.co/vb1t7j6PcC pic.twitter.com/G7blqx8wDR — wxcharts (@wxcharts) October 12, 2018

La incertesa és gran, perquè aquest matí les prediccions oficials del National Hurricane Center encara dibuixaven la trajectòria més probable cap a les Canàries. És molt curiós com, a tan poques hores vista, regions tan allunyades han d'estar en alerta per la mateixa borrasca. L'AEMET ha fet una piulada alertant d'aquests possibles dos escenaris tan diferents, però, en canvi, no ha activat cap avís per demà ni diumenge, ni a Andalusia ni a les Canàries. Curiosament sí que té actius avisos per pluja al Pirineu i Prepirineu de Catalunya de cara a diumenge.

Mucha incertidumbre sobre la trayectoria final del ciclón tropical #Leslie.

➡️Si se aproxima a la Península: posibles lluvias y vientos fuertes en Andalucía Occidental el domingo.

➡️Si se aproxima a Canarias: posibles lluvias y vientos fuertes en las islas entre domingo y lunes. pic.twitter.com/qFbeWi8Emu — AEMET (@AEMET_Esp) 12 d’octubre de 2018

Com ens afectarà?

Si la borrasca acaba entrant a la Península probablement es fusionarà amb un front que està previst que afecti Catalunya i molts sectors del nord de la Península entre diumenge i dilluns. Per tant, les restes de l'huracà no ens afectarien directament, però això no vol dir que el temps no pugui ser complicat a Catalunya entre diumenge al vespre i dilluns. El front que arribarà provocarà pluges extenses que podrien ser abundants, tant al Pirineu com també en alguns sectors de la costa i del prelitoral. Res fa pensar que es repeteixin aiguats tan forts com els de dimarts i dimecres, però sí que hi podria haver acumulacions de pluja de més de 50 l/m2, i cops de vent 60 o 70 km/h en algunes comarques. Temps mogut altra vegada.