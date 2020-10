Mallorca des de Barcelona per primer cop aquesta tardor

Aquest dissabte a la tarda Alfons Puertas va poder captar un cop més el perfil de la serra de Tramuntana de Mallorca des de la talaia de l'Observatori Fabra del Tibidabo. Segons l'observador, al matí ja es veia el contorn de les muntanyes de Mallorca des de Barcelona, però va ser a la tarda quan es va poder albirar amb més nitidesa.

El perfil de Mallorca es pot arribar a veure des de Catalunya al voltant d'una dotzena de vegades a l'any, i tot just ara comença l'època en què acostuma a ser més fàcil, ja que entre novembre i febrer el sol surt just per darrere de la serra, fet que en marca més el perfil i en fa més fàcil la visió.

Curiosament, aquesta setmana veníem de diversos dies amb nivells d'humitat i contaminació molt elevats que dijous van obligar fins i tot a activar un episodi de contaminació per partícules, però el vent sec d'aquest divendres va canviar completament l'atmosfera fins al punt de fer-la prou nítida per veure Mallorca des de Catalunya.