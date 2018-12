Mallorca des de Barcelona amb una nitidesa poc habitual

Aquest matí l'observador del Fabra, Alfons Puertas, ha pogut fer un albirament especialment nítid de la serra de Tramuntana, de Mallorca. L'absència de núvols i el vent sec d'entre ponent i mestral que ha bufat els dos últims dies han afavorit la nitidesa de l'atmosfera i han permès fer aquesta fotografia tan clara del perfil muntanyós de l'illa.

Veure Mallorca des de Catalunya no és un fet estrany, us n'hem ensenyat fotografies en moltes ocasions. Més o menys una dotzena de vegades a l'any es pot entreveure la serra de Tramuntana des del Tibidabo, tot i que no és tan habitual veure'l nítidament.

Ara som en la millor època per fer aquests albiraments, ja que entre novembre i febrer el sol surt per darrere de la serralada, fet que en marca més el perfil i en fa més fàcil la visió.