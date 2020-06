Més de 100 morts a l’Índia per la caiguda de llamps

Les fortes tempestes que aquesta setmana s’han format a l’Índia han causat, fins ara, un total de 107 persones mortes a causa de l’impacte d’un llamp. L’episodi tempestuós més fort va tenir lloc aquest passat dijous al nord-est del país, a les regions de Bihar i Uttar Pradesh, a uns 900 km a l’est de Nova Delhi i fent frontera amb el Nepal.

Dijous al vespre, els funcionaris de l’estat de Bihar van anunciar que havien mort 83 persones i fins a un total de 30 més havien patit ferides a causa de la caiguda de llamps a tota la regió. Des de llavors, les víctimes dels informes governamentals no han parat d’augmentar a mesura que els centres d’emergències han pogut arribar a les zones rurals més afectades.

Paral·lelament, a l’estat veí d’Uttar Pradesh, 24 persones van perdre la vida per les mateixes causes i 24 més van ser ferits. Per altra banda, a aquestes víctimes se’ls hauria de sumar altres morts i ferits per incidents derivats dels forts vents i de les inundacions que van afectar nombroses poblacions i habitatges. Segons les autoritats locals, la majoria de víctimes van ser agricultors o persones sense llar que es trobaven a la intempèrie durant els fets.

At least 107 people killed in recent days due to lightning strikes in #India. The states of Bihar (83) and Utter Pradesh (24) worst-affected. Most storms tied to the current advancing Southwest Monsoon.



FYI: More than 2,300 people died in India due to lightning in 2018. pic.twitter.com/XlHjQ4l9sc — Steve Bowen (@SteveBowenWx) June 25, 2020

Durant la temporada del monsó a l’Índia, que va des de juny fins al setembre, la formació i desenvolupament de fortes tempestes elèctriques és molt freqüent. Ahir divendres el monsó va continuar avançant cap a les zones del nord-oest del país, arribant a afectar Nova Delhi, mentre que segons el Departament Meteorològic de l’Índia, aquest dissabte el monsó ja haurà afectat tot el país.

Amb l’establiment del monsó, bona part de l’Índia patirà pluges i tempestes freqüents on es repetiran, per desgràcia, noves víctimes a causa de les inundacions, els llamps i les esllavissades. Les regions més afectades per aquest fenomen seran les regions del nord-est de l’Índia, el nord de Bangladesh i l’est del Nepal. A part dels incidents causats pròpiament pels fenòmens meteorològics, moltes regions rurals queden aïllades a causa de les inundacions i de les esllavissades impedint que els mitjans d’emergències puguin accedir-hi.

Si bé la temporada dels monsons amenaça any rere any aquesta regió asiàtica durant els mesos estivals, amb violentes tempestes i inundacions, també aporta unes pluges molt beneficioses per al subministrament d’aigua potable durant la resta de l’any en aquesta regió de l’Àsia meridional. Sense menystenir la importància de la pluja que permet alleujar la calor i la mala qualitat de l’aire que sovint assetgen aquesta part del continent.