30 graus a tocar de l'Àrtic: Escandinàvia viu un juliol tòrrid

Aquesta nit a l'estació meteorològica de Ciutat Vella (Barcelona) la temperatura mínima ha sigut de 24,1 ºC, una de les més altes de Catalunya. El centre de Barcelona és justament on se solen registrar les temperatures nocturnes més elevades de Catalunya a causa de l'efecte illa de calor.

Costa de creure, però aquesta matinada ha costat més dormir en algunes localitats del nord de Noruega –dins del cercle polar àrtic– que al punt més càlid de Catalunya. A Makkaur, a 70,7 graus de latitud nord, aquesta nit el termòmetre no ha baixat de 25,2 ºC. Fins ara no hi havia precedents d'una temperatura mínima tan elevada al nord de la península Escandinava. El vent reescalfat del sud –el fogony– n'ha sigut un dels responsables.

🌡️Nuit exceptionnellement douce dans l'extrême nord de la #Norvège🇳🇴 sous des vents de sud : incroyable minimale nocturne de 25.2°C à Makkaur fyr (à 70,7°N de latitude) nuit la plus chaude jamais observée dans le nord de la #Scandinavie et possible record pour l' #Arctique ! pic.twitter.com/Z9Io2ianZa — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 19 de julio de 2018

Anomalia de temperatura des de fa setmanes

El cert és que fa setmanes que aquest entorn pròxim a l'oceà Àrtic està vivint una situació meteorològica excepcional a causa de la persistència d'una bossa d'aire càlid en altura, a tots els nivells. Les temperatures a la capa de 1.500 metres són aquests dies entre 8 i 10 graus superiors a la mitjana dels últims 30 anys.

540x306 Anomalia tèrmica a la capa de 1500 metres d'altura (850 hPa) / GFS (Meteociel) Anomalia tèrmica a la capa de 1500 metres d'altura (850 hPa) / GFS (Meteociel)

Màximes superiors als 30 graus

La calor no és exclusiva en hores nocturnes; ho és també de dia. Dimecres, 18 de juliol, per exemple, a la localitat de Drag (Noruega) es va anotar una temperatura màxima de 33,7 ºC, un registre rècord en un mes de juliol en aquella regió, el comtat de Nordland. Aquest valor ha quedat a tan sols una dècima de la temperatura màxima mai assolida en aquesta àrea, l'any 2011.

🌡️33.7°C à Drag #Norvège ce 18-07-2018, nouveau record mensuel de chaleur pour un mois de juillet pour le comté de #Nordland (ancien : 33.3°C à Saltdal le 09-07-2014) et à 0.1°C du record absolu tous mois confondus pour ce même comté (33.8°C le 11-06-2011 à Saltdal). https://t.co/ZHTXTJJWtN — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 18 de julio de 2018

Les altes temperatures i la falta de precipitacions són notícia en aquest sector d'Europa, però també en altres regions del centre i el nord del continent i de les Illes Britàniques. Cap al sud del continent, paradoxalment, hi està plovent més de l'habitual i la calor és més moderada.

540x306 Anomalia de precipitació dels darrers 45 dies a Europa / ECMWF Anomalia de precipitació dels darrers 45 dies a Europa / ECMWF

Incendis forestals i pronòstic poc favorable

Aquesta anomalia, malauradament, té conseqüències en forma de sequera i d'incendis forestals. Suècia ja ha hagut de demanar ajuda a la Unió Europea per lluitar contra desenes d'incendis forestals que s'estenen sense control per tot el país.

Els mapes del temps no anuncien un canvi notori de patró ni a curt ni a mitjà termini. L'estiu podria continuar, de moment, tal com va començar: amb calor i poca pluja.