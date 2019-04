El Meteocat activa avisos de perill alt per vent i mala mar

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquesta tarda avisos de situació meteorològica de perill per vent i mala mar en diverses comarques. De cara a dijous a la tarda l'avís per vent afecta un bon grapat de comarques centrals i del sud, però el perill només es considera alt a l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Baix Camp, on el grau és 3 sobre 6. El Meteocat alerta de cops de vent de l'est que puguin superar els 20 m/s, és a dir, 72 km/h.

651x366 Avís per vent de cara a dijous / METEOCAT Avís per vent de cara a dijous / METEOCAT

També hi ha actiu un avís per mala mar que afecta tot el litoral català de cara a dijous i divendres. En aquest cas el perill es considera alt a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, on les onades podrien superar els 2,5 metres.

L'Agència Espanyola de Meteorologia també té actius avisos per vent i mala mar al País Valencià, a les Balears i en diferents províncies castellanes. Al nord del País Valencià l'AEMET alerta de la possibilitat que aquest divendres ses puguin acumular més de 80 l/m2 en només 12 hores.

Al Pirineu no hi ha avisos de situació de perill actius, però sí que cal ser prudents amb els allaus, el butlletí que elabora diàriament l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya situa en marcat (grau 3 sobre 5) el perill d'allaus de neu humida a la Vall d'Aran i al nord del Pallars, a la resta és grau 2 sobre 5.