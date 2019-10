El Meteocat avisa de perill per pluges molt abundants

La situació de llevant que ens afectarà sobretot a partir d'aquesta nit ha portat el Meteocat a activar tot tipus d'avisos de situació meteorològica de perill. En totes les comarques de Girona i en moltes altres de la costa i del prelitoral es considera alt el perill que entre dimarts i dimecres se superin els 100 l/m ² en 24 hores. Només les comarques de Lleida queden al marge d'aquest avís per possibles pluges molt abundants. L'avís serà vigent fins dimecres al migdia. També hi ha actiu un avís per intensitat de pluja, és a dir, per la possibilitat que, a part de ploure molt, pugui fer-ho en poca estona.

Aquest no és l'únic perill del qual alerta el Servei Meteorològic de Catalunya. També hi ha avisos per vent i per mala mar que igualment arriben a la categoria de perill alt. Els avisos per vent afecten tant la costa com el Pirineu, i pel que fa a l'estat de la mar el perill més alt s'entreveu dimecres al matí a la Costa Brava, per on hi ha actiu un avís de grau 5 sobre 6. El Meteocat preveu en aquest sector una situació de mar brava, amb onades que puguin superar els 4 metres d'altura.

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat davant de la possibilitat que les pluges facin augmentar sobtadament els cabals dels rius. Les recomanacions són les habituals, com ara no intentar creuar cap riu, riera ni zona inundada, ni en cotxe ni a peu. També intentar circular per carreteres principals sempre que sigui possible.