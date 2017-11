El Meteocat emet un preavís per neu i fred de cara al cap de setmana

El Servei Meteorològic ha emès dos preavisos, per neu i per fred, de cara al cap de setmana. Tot i que encara hi ha molts aspectes per concretar de la previsió del temps de cara a dissabte i diumenge, tot fa pensar que una important entrada d'aire fred farà baixar la temperatura encara bastant més que els últims dies.

Tot i que normalment els avisos de situació de perill del Servei Meteorològic de Catalunya s'emeten amb un o dos dies d'antelació, en aquesta ocasió avui ja s'han emès dos preavisos per neu i fred de cara al cap de setmana. El perill per neu s'entreveu alt al Pirineu, nivell 4 sobre 6, ja que al nord de la serralada s'hi podrien acumular més de 20 centímetres de neu fins i tot a les cotes més baixes. Entre divendres i dissabte es podria arribar a superar aquest gruix a partir dels 600 metres, i "podran caure alguns flocs de neu per sobre dels 400 metres en altres punts del nord de Catalunya", segons l'avís. Els meteoròlegs de l'SMC també entreveuen ruixats de neu granulada a les comarques de l'est.

El preavís per fred és de grau més baix, 1 sobre 6, i està encarat al final del cap de setmana. Entre diumenge i dilluns s'entreveuen “glaçades fortes al Pirineu, moderades a l'interior i febles al litoral”, especialment als indrets on el vent bufi amb menys ganes.