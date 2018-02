El Meteocat emet un preavís per fred i neu de cara a la setmana que ve

Els models meteorològics cada cop dibuixen amb més certesa una entrada d'aire molt fred de cara a la setmana que ve. Aquest matí el Servei Meteorlògic de Catalunya ha emès un preavís en aquest sentit, tant per fred com per la neu que podria acompanyar aquest episodi de baixes temperatures. Segons el Meteocat, entre dimarts i dimecres nevarà amb una cota que podria baixar fins a nivell de mar. Tot i les discrepàncies que encara hi ha entre models de predicció, l'SMC entreveu que es puguin acumular entre 0 i 5 centímetres a la costa, entre 5 i 15 al prelitoral i fins a 30 a la Depressió Central i també al Pirineu i Prepirineu.

La cota de neu pujarà a partir de dimecres al migdia, i dijous les nevades ja quedarien restringides al Pirineu i Prepirineu. La neu anirà acompanyada de fred intens, i segons el Meteocat, dimarts i dimecres hi haurà glaçades febles a la costa i entre moderades i fortes al Pirineu.