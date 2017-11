El Meteocat estrena una aplicació que alerta a l'instant sobre la pluja

El Servei Meteorològic de Catalunya ha posat avui a disposició dels ciutadans una nova eina per a mòbils relacionada amb la pluja. Es tracta d'una aplicació que pretén alertar de manera gairebé instantània sobre la precipitació. Està vinculada a les més de 170 estacions automàtiques que té el Meteocat, i serveix tant per saber amb exactitud quan ha començat a ploure en algun lloc concret com per saber si s'ha superat un cert llindar de pluja.

Segons el que s'esculli, l'aplicació pot avisar de l'inici de la pluja, o per exemple de la superació de diferents llindars, és a dir, quan s'han superat els 5 l/m2, els 20 l/m2 o quantitats superiors. Segons fonts del Meteocat, les estacions envien informació al sistema cada 2 minuts, per tant l'avís que es rebrà al mòbil té un nivell d'immediatesa molt superior a les dades del web del servei, que s'actualitzen cada 30 minuts.

Sovint les estacions automàtiques registren precipitació sense que plogui, una cosa que passa sovint quan apareix rosada o boira. Per evitar falsos avisos l'aplicació llença l'avís a partir de les 3 dècimes de litre, una quantitat de precipitació que estranyament s'acumula només amb la rosada. L'aplicació està des d'avui disponible per a telèfons Android, i els tècnics del Meteocat esperen que en un termini d'hores estigui disponible també per a telèfons Apple.

La nova aplicació del Meteocat es diu Alertes, i està relacionada amb el temps actual, però si del que es tracta és d'entreveure el risc de pluja a mitjà o a llarg termini una bona eina són el gràfics de probabilitat de pluja per municipis que trobareu a la pàgina de meteorologia de l'ARA. Per blocs de 6 hores podreu saber quin tant per cent de possibilitats hi ha que plogui com a mínim una mica o que plogui amb ganes en un municipi concret. Es tracta d'una bona eina per prendre decisions, que funciona amb el sistema de predicció per conjunts, el millor per a previsions a mitjà i llarg termini.