El Montseny queda enfarinat per primer cop aquesta tardor

El pas d'un front la matinada de diumenge va deixar precipitacions disperses en unes quantes comarques. Com que dalt de tot del Montseny la temperatura va oscil·lar entre els 0 ºC i els -2 ºC, la precipitació va ser en forma de neu per sobre dels 1.200 metres d'altitud, aproximadament. L'estació meteorològica de Puigsesolles (1.668 m) va arribar a mesurar un gruix màxim de 4 cm. Es tracta de la primera nevada de la temporada al massís, i també de fora del Pirineu.

Però el turó de l'Home, les Agudes i el Matagalls no són els únics cims del país que s'han vestit de blanc. Al Pirineu fa dies que la neu ha cobert les cotes mitjanes i altes. Durant aquesta setmana s'han anat succeint els fronts d'origen atlàntic que, gairebé cada dia, han deixat nevades a la serralada. Això ha fet canviar radicalment el paisatge, tal com es veu amb les imatges MODIS del satèl·lit AQUA de la NOAA. S'observa, de color blau, com ha augmentat la cobertura de neu entre el 26 d'octubre (la primera imatge) i ahir (la segona).

651x366 El Pirineu el dia 26 d'octubre, amb una mica de neu als cims més alts, sobretot del sector occidental / NOAA / Satèl·lit AQUA El Pirineu el dia 26 d'octubre, amb una mica de neu als cims més alts, sobretot del sector occidental / NOAA / Satèl·lit AQUA

651x366 El Pirineu ahir, amb la neu que ja cobreix molts punts de la serralada / NOAA / Satèl·lit AQUA El Pirineu ahir, amb la neu que ja cobreix molts punts de la serralada / NOAA / Satèl·lit AQUA

Algunes estacions meteorològiques d'alta muntanya que el Servei Meteorològic de Catalunya té repartides pel Pirineu han arribat a mesurar un gruix màxim de neu superior als 30 cm. Destaquen:

41 cm a Sasseuva (2.228 m)

37 cm a Certascan (2.400 m)

29 cm a la Bonaigua (2.266 m)

13 cm al llac Redon (2.247 m)

2 cm a Malniu (2.230 m)

2 cm a Ulldeter (2.410 m)

Durant aquesta setmana s'aniran repetint les nevades al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que se situarà entre els 1.000 i els 1.500 metres. Ara bé, si els mapes tenen raó, entre mitjans i finals de setmana la neu podria tornar a aparèixer, fins i tot fora de l'àrea pirinenca.