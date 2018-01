Neu al desert del Sàhara

Aquesta setmana els mitjans de comunicació i les xarxes socials s'han omplert d'imatges de la nevada de l'endemà de Reis a la localitat d'Aïn Séfra -coneguda com a porta del desert- situada al nord d'Algèria, entre el Sàhara i les muntanyes de l'Atlas. Les fotografies que mostren la combinació de neu i dunes han fet la volta al món.

Dilluns passat, 8 de gener, es van mesurar entre 10 i 30 centímetres de neu en algunes zones d' aquest entorn situades per damunt dels 1000 metres. Curiosament, ha estat la tercera nevada en gairebé 40 anys en aquesta població de 35.000 habitants.

És excepcional que nevi al Sàhara?

La neu és relativament habitual cada hivern en alguns sectors elevats d l'Atlas, convé recordar que hi ha com a mínim dues estacions d'esquí en aquestes muntanyes, per bé que bona part de la neu es produeix de forma artificial mitjançant canons.

No és freqüent, en canvi, que nevi al desert del Sàhara. Malgrat això, no és excepcional i hi ha precedents d'aquest fet en el passat. El 19 de desembre del 2016, per exemple, també va nevar a prop d' Aïn Séfra, on no ho feia des el febrer del 1979. El satèl·lit Landsat 7 de la NASA va permetre capturar la imatge de la neu, que va agafar en una extensa zona a prop de la frontera de Marroc i Argèlia.

540x306 Nevada del 19 de desembre de 2016 / NASA/ Landsat 7 Nevada del 19 de desembre de 2016 / NASA/ Landsat 7

La neu, tot i que sovint fa acte de presència a les muntanyes del Sàhara, és força inusual en aquest tram pròxim a Algèria, tal i com mostren les imatges de la NASA dels satèl·lits Aqua i Terra.

540x306 Presència de neu a finals de desembre els darrers anys / NASA/ Aqua-Terra Presència de neu a finals de desembre els darrers anys / NASA/ Aqua-Terra

Segons dades de la NASA, la neu també va cobrir zones desèrtiques pròximes a l'Atlas a Marroc el gener i febrer de 2012 i, de forma molt extensa, el gener del 2005:

540x306 Imatge de neu el dia 28 de gener de 2005 / NASA/ satèl·lit TERRA Imatge de neu el dia 28 de gener de 2005 / NASA/ satèl·lit TERRA

540x306 Imatge del 13 de febrer de 2012 / NASA/ satèl·lit Terra Imatge del 13 de febrer de 2012 / NASA/ satèl·lit Terra

Possibilitat de noves nevades

La previsió meteorològica anuncia la possibilitat que torni a nevar, feblement, poc per sobre els 1000 metres, entre diumenge al vespre i dilluns 15 de gener a les muntanyes de l'extrem nord de Marroc i el nord-oest d'Algèria.

for the second time successively, the Algerian desert is covered with snow 😍😍

Ain Sefra 📍 pic.twitter.com/4p9k9ORbnr — I love Algeria (@We_Love_Algeria) 10 de gener de 2018

Snow covering the sand dunes of Ain Sefra, Algeria on Sunday; also beautifully seen in Sentinel-2 satellite imagery! Report: Sardegna Clima Onlus pic.twitter.com/WGRDEBiJfK — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 10 de gener de 2018