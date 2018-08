Nit i matinada d'aiguats: més de 100 litres/m2 en alguns casos

Ahir ja s'entreveia un episodi que podria donar ruixats i tempestes nocturnes al litoral i prelitoral central, però no només ha sigut així, sinó que aquests ruixats també han afectat altres punts de l'interior, com la plana de Vic, on s'han superat els 100 litres/m2.

Ha plogut amb força també en molts indrets del litoral i prelitoral, on s'han superat la cinquantena de litres, molts dels quals caiguts en forta intensitat. Tot i això, com que s'han produït a la nit, no han ocasionat grans problemes. Pel que fa als registres de precipitació, destaquen fins a les 9 h (dades en litres/m2):

129 l/m2 a Gurb,

102 l/m2 a Santa Eulàlia de Riuprimer,

85 l/m2 a Sant Julià de Vilatorta,

83 l/m2 a Sentfores,

80 l/m2 a Calldetenes,

79 l/m2 a Gavà,

77 l/m2 a Taradell,

70 l/m2 a Viladecans,

67 l/m2 al Port ZAL - Barcelona,

63 l/m2 al Prat de Llobregat.

Precipitacions més intenses registrades en 30 minuts (dades provisionals fins a les 08. 00 h):

El Prat de Llobregat: 32,9 mm. Port de Barcelona 20,6 mm, Gurb 34,7 mm, Viladrau 34,1 mm. #meteocat — Meteocat (@meteocat) 31 d’agost de 2018

Els aiguats d'Osona han fet créixer també el cabal dels rius, preneu precaució en creuar rieres. L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) informa:

Les intenses pluges registrades en les últimes hores a #Osona han incrementat cabal de rius i rieres. Confluència #Ter i #Gurri, al seu pas per les Masies de Roda, arriba fins els 104 m3/s (abans pluges era de 9 m3/s). Precaució i seguiu les recomanacions de @emergenciescat pic.twitter.com/q408XhqCW2 — ACA (@aigua_cat) 31 d’agost de 2018

PREVISIÓ METEOROLÒGICA

La tendència durant el dia d'avui és que les precipitacions es vagin retirant mar endins i la situació millori notablement a partir de mig matí. Durant el migdia, es pot asserenar força arreu i el sol tornarà a fer que les temperatures es recuperin fins a valors propis d'estiu, una calor que serà molt moderada i suportable.

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo

Allà on faci més sol, com per exemple al pla de Lleida, se superaran els 30ºC amb certa facilitat. En canvi, a les comarques afectades pels ruixats de la matinada, els costarà arribar a aquesta marca.

540x306 Precipitació acumulada prevista per avui divendres / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista per avui divendres / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Malgrat tot, no acabarà de fer net del tot. Durant la tarda, un dia més, esperem la gestació de nous núvols convectius que podran donar de nou alguns ruixats o tempestes –molt més modestos que els de la matinada passada–, cap a punts del nord de les comarques de Barcelona i Girona. Aquests ruixats podrien prolongar-se fins a primeres hores de la nit també, tot i que serien poc importants.

Quin temps farà el cap de setmana?

Doncs amb els mapes actuals tot sembla indicar que tocarà estar pendents de la meteorologia altra vegada. Tornarem a parlar de ruixats entre el litoral i prelitoral de Barcelona i Girona durant el matí, tant de dissabte com de diumenge, i durant les tardes aquests ruixats es traslladarien cap a l'interior. Les temperatures seguiran sense grans canvis significatius.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo