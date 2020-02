Nit tropical en ple hivern a Còrsega

Vivim una època en què els rècords de temperatura són freqüents i gairebé rutinaris, però el fet que s'ha produït aquesta setmana a Còrsega és realment extraordinari. L'observatori de l'aeroport de Bastia, ubicat al nord de l'illa, ha registrat 24 hores seguides sense baixar dels 22 graus, segons ha informat el servei meteorològic francès, Méteo France, en una nota informativa.

Còrsega ha viscut el que s'anomena una nit tropical, és a dir, quan la temperatura mínima no baixa dels 20 graus, en ple mes de febrer. Es tracta d'un fet realment excepcional si es té en compte que no hi ha registres d'una nit tropical a Bastia ja no només a l'hivern, sinó tampoc a la primavera. Amb dades des del 1947, la nit tropical més prematura que hi havia registrada a l'observatori datava del 10 de juny del 2010.

El fenomen es deu sobretot a l'efecte de la borrasca Ciara, que va provocar un vent de sud-oest molt calent a l'est de Còrsega. Al creuar les zones muntanyoses de l'illa el vent va activar el conegut com a Efecte Föhn, que provoca que l'aire s'escalfi i s'assequi. Les temperatures diürnes també han batut rècords a Bastia. Fins a tres vegades s'ha batut ja el registre màxim del mes de febrer aquest 2020: el rècord que queda per ara són els 25,6 graus.

Encara més amunt ha pujat la temperatura a Alistro, a l'est de l'illa. Aquí la màxima va escalar fins als 27,8 graus, el que suposa que es va superar l'anterior rècord del mes de febrer en més de 4 graus. La temperatura màxima mitjana de juliol en aquest punt de Còrsega són 28,5 graus. Això vol dir que aquest dimarts l'est de Còrsega va experimentar un dia d'estiu en ple hivern.

Aquesta dada també seria extraordinària a Barcelona. A l'aeroport del Prat la nit tropical més prematura que hi ha registrada també data de principis de juny. Va ser l'any 2015 i, concretament, el dia 10. La més tardana data del 23 d'octubre del 2006. A Catalunya ahir també es van batre alguns rècords de temperatura nocturna: 6 de les 146 estacions del Meteocat amb més de 10 anys de dades van tenir la temperatura mínima més alta per un mes de febrer.