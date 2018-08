No a tot arreu està sent un any plujós

Des que va començar l'any les tongades de pluja, els ruixats i els xàfecs estan afectant amb certa freqüència bona part del país. Tant és així que s'ha passat de patir una greu sequera a veure com rieres i torrents secs tornaven a dur un cabal considerable. Tot i això, la falta d'aigua es manté en alguns racons del país.

El Servei Meteorològic de Catalunya elabora mensualment els mapes de l'Índex de Precipitació Estàndard (IPE), que és útil per conèixer l'estat de la sequera. Principalment té en compte el dèficit o superàvit de precipitació al conjunt del territori.

El mapa de l'IPE de l'últim any, fet entre els mesos d'agost del 2017 i de juliol del 2018, mostra que hi ha dues zones de Catalunya on encara no s'ha invertit la tendència i, per tant, es manté la sequera. Per una banda, hi ha el terç sud del país, bàsicament el Camp de Tarragona, punts del sud de Ponent i les Terres de l'Ebre, on la sequera és forta i, localment, extrema. Per altra banda, a punts de l'extrem nord-est el dèficit pluviomètric dels últims dotze mesos fa que s'hagi de parlar d'una situació de sequera moderada, segons l'IPE.

540x306 Mapa de l'Índex de Precipitació Estàndard dels últims dotze mesos / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Mapa de l'Índex de Precipitació Estàndard dels últims dotze mesos / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Al llarg del que portem d'any tan sols s'han acumulat 198 mm a Roquetes, 234 mm a Siurana i 296 mm a Reus. Si bé la situació és millor que la que hi havia ara fa un any, el dèficit hídric al sud del país es manté i caldria que plogués força més.

És per això que el pantà de Siurana es troba tan sols al 14,3% de la seva capacitat, poc més de mig punt per sobre que ara fa un any. El de Riudecanyes no presenta una situació gaire millor. En aquests moments està al 33,8% de la seva capacitat, 7,1 punts per sota que a finals d'agost de l'any passat.

En menor mesura, en alguns indrets de l'Alt Empordà també es continua arrossegant la falta de pluja, tot i que la situació ha millorat força. Des de l'1 de gener s'han recollit 277 mm al Port de Llançà, 302 mm a l'Escala i 394 m a Figueres.

El nivell de l'embassament de Darnius-Boadella ha pujat un punt en l'últim any, fins a fregar la mitjana dels últims deu anys. Tot i això, l'augment del volum d'aigua embassada ha sigut molt destacable si comparem el nivell actual amb la situació que hi havia a començaments d'any. Llavors, l'embassament estava al voltant del 37% de la seva capacitat, mentre que avui se situa al 44,5%.

540x306 Evolució de l'embassament de Darnius Boadella al llarg d'aquest any (en blau) respecte a la mitjana dels últims 10 anys (en lila) / AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Evolució de l'embassament de Darnius Boadella al llarg d'aquest any (en blau) respecte a la mitjana dels últims 10 anys (en lila) / AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

A la resta del país la situació és clarament millor. El conjunt dels embassaments de les conques internes està al 85% de la seva capacitat i, en general, ha plogut força més del que és habitual. En algunes zones de l'Alt Pirineu ja s'hi han acumulat més de 1.000 mm de precipitació durant aquests vuit primer mesos del 2018.