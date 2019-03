Nou anys de l'històric temporal de neu del 8 de març

Ja fa nou anys del dilluns meteorològicament més excitant de les últimes dècades a Catalunya. Un autèntic temporal de neu que va col·lapsar bona part de Catalunya i que va provocar que més de 200.000 famílies es quedessin sense llum durant dies a les comarques de Girona, a causa de la caiguda d'una trentena de torres elèctriques.

La neu va arribar amb intensitat fins a la línia de la costa, fet que va provocar afectacions en més d'un centenar de carreteres i va deixar milers de camions aturats a l'autopista. La borrasca va fer que la neu arribés fins i tot acompanyada de tempesta i d'un gran temporal marítim amb onades de fins a 8 metres.

D'entre els gruixos més importants que es van acumular aquell dia en destaquen (en cm):

Rupit, 60

Bagà, 45

La Bisbal d'Empordà, 40

Berga, 39

Solsona, 30

Vic, 25

Barcelona (Tibidabo), 20

Igualada, 18

Badalona, 10

Les precipitacions van ser continuades i extenses durant tot el dia, però va ser a la tarda quan van arribat els ruixats més intensos i acompanyats de tempesta que van fer desplomar la cota de neu fins arran de mar.

A Barcelona s'hi van veure imatges molt poc habituals, com ara gent esquiant pel carrer Verdi o un grup de veïns que parodiaven la campanya que ja estava en marxa per intentar aconseguir uns jocs olímpics d'hivern.

Les xarxes socials van ser per primer cop un factor important en la comunicació de la nevada, no en va aquell mateix dia es va obrir el canal oficial de Twitter de Protecció Civil @emergenciescat, que va piular per primera vegada un minut abans de les set de la tarda d'aquell 8 de març del 2010.

Protecció Civil activa l'emergència 2 del #Neucat i demana als ciutadans que no surtin de Barcelona en direcció Nord http://bit.ly/arWonK — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de març de 2010

Molts aficionats i observadors estan fent avui piulades amb imatges d'aquell dia.