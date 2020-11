Nous xàfecs, vent i fort temporal marítim

Les pluges de les darreres hores han acumulat més de 100 litres per metre quadrat al nord-est del territori, amb una matinada de tempestes que han anat descarregant a la meitat est del país, especialment a la façana costanera. La nevada també ha caigut amb ganes al Prepirineu oriental i a la vall del Ter, amb acumulacions d’entre 10 i 20 cm a 2300 m, amb una cota de neu que ha arribat a baixar fins als 1500 m, aproximadament.

Destaquem les següents acumulacions d’ahir divendres fins a les 8h d’aquest dissabte (en l/m2):

Puig Sesolles: 103

la Vall d’en Bas: 83

Santa Coloma de Farners: 77

Anglès: 69

Mas de Barberans: 71

Tagamanent: 56

Vilobí d’Onyar: 55

Barcelona (Zona Universitària): 37

Viladecans: 36

Ulldeter (2410 m): 20 cm

Cadí Nord (2143 m): 15 cm

Port del Comte (2316 m): 6 cm

La passada matinada la temperatura s’ha mantingut a ratlla degut al cel cobert i a les precipitacions, amb poca oscil·lació tèrmica entre el dia d’ahir i avui. Destaquem les següents mínimes:

Barcelona: 11ºC

Tarragona: 11ºC

Girona: 12ºC

Lleida: 10ºC

Vic: 8ºC

Castell d’Aro: 11ºC

Castellar de n’Hug: 4ºC

Puigcerdà: 2ºC

Vielha: 3ºC

651x366 Acumulació de la pluja prevista per aquest dissabte Acumulació de la pluja prevista per aquest dissabte

Els models indiquen la retirada cap a les Balears de la pertorbació però aquest dissabte encara hem de parlar de pluges i de fort temporal marítim, fruït del vent de gregal que s’intensificarà a la façana litoral i al prelitoral. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per acumulació i intensitat de pluja, fort vent i onatge i Protecció Civil manté en alerta el Pla INUNCAT i en Prealerta el Pla VENTCAT.

651x366 Avís per fort onatge aquest dissabte al litoral català (Meteocat) Avís per fort onatge aquest dissabte al litoral català (Meteocat)

Durant el dia d’avui estarà força cobert arreu, amb núvols més compactes a la meitat est de Catalunya i amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent. A les comarques gironines se superarà novament a la tarda el llindar d’acumulació de pluja. Al nord-est la pluja es mantindrà durant gran part del dia, així com a la façana central costanera, on els xàfecs seran més irregulars i menys importants de cara a la tarda, mentre que a les Terres de l'Ebre aniran desapareixent durant la segona part del dia. La cota de neu continuarà al voltant dels 2.000 metres, baixant puntualment per sota. L’episodi d’avui també anirà acompanyat de fort onatge (maregassa) a tot el litoral català, en especial a la Costa Brava, on les onades podran superar els 3, i fins i tot, els 4 metres.

Pel que fa a temperatures, seran semblants a les de divendres, amb màximes que es mouran entre els 15ºC i els 19ºC.

De cara a diumenge la borrasca mediterrània s’allunyarà i el temps canviarà radicalment amb l’obertura de clarianes. L'estat de la mar anirà millorant, però al matí encara estarà molt remogut amb maregassa, sobretot a la Costa Brava amb tendència a baixar a forta maror a partir de migdia. Els vents giraran de gregal a xaloc, disminuint la seva força. Apareixeran bancs de boira a l’interior i les temperatures pujaran a tot el territori.