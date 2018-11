El novembre seguirà amb la mateixa dinàmica que l'octubre

Aquest novembre ha començat més càlid del normal i, mirant mapes a llarg termini i pronòstics estacionals, tot ens fa pensar que acabarà sent un altre mes més càlid del normal a Catalunya. Tanmateix, enguany sembla que seguim en una dinàmica molt bona de precipitacions i, si fem cas als models estacionals, el novembre tornarà a ser un mes més plujós del normal. Per tant, si es compleixen les tendències, es força probable que acabem l’any amb rècords de precipitació anual en alguns punts.

Els models estacionals americans –de la NOAA– ens donen una aproximació del que podria passar en els 20 dies que queden d’aquest novembre. Segons aquests mapes, en el primer de temperatures ('T2M anomalies') hi podem veure com sobre Catalunya, gran part d'Espanya i d'Europa hi predomina el color taronja i fins i tot tonalitats més fosques al nord del continent. Aquestes tonalitats ens indiquen la presència d'anomalies positives destacables. Per tant, estaríem parlant de la probabilitat que el mes de novembre a Catalunya estigui entre 0,5 ºC i 2 ºC per sobre de la mitjana climàtica. És a dir, més càlid del normal.

540x306 Pronòstic estacional d'anomalies de temperatura previstes pel novembre / NOAA Pronòstic estacional d'anomalies de temperatura previstes pel novembre / NOAA

Tanmateix, si ens posem a analitzar el mapa de precipitacions ('Prec anomalies') per a aquests 20 dies restants de mes, veiem com justament a sobre de Catalunya hi predomina el color verd. Al Pirineu verd clar i verd més fosc a la resta. És a dir, és probable que hi hagi un augment de les precipitacions d'entre un 40% i 60% al Pirineu i entre un 60% i un 80% a la resta, respecte a la mitjana climàtica. És a dir, com a exemple, si la mitjana de precipitacions del mes de novembre a Barcelona és d’uns 60 litres/m2, vol dir que podrien caure entre un 60% o 80% més, que equival a uns 100 litres/m2.

540x306 Pronòstic estacional d'anomalies de precipitació previstes pel novembre / NOAA Pronòstic estacional d'anomalies de precipitació previstes pel novembre / NOAA

En definitiva, aquests pronòstics no s’han d’agafar al peu de la lletra, són molt orientatius i poden fallar –i més en el cas de la tardor, que és l'estació més variable de l'any–. Així doncs, veient el pronòstic estacional i models a llarg termini, tot ens fa pensar que aquest mes de novembre, seguirem tenint temporals pluja provinents del Mediterrani o l’Atlàntic i absència d’entrades fredes del nord d’Europa fins a finals de mes, com a mínim.