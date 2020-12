Novembre, el primer mes de la pandèmia amb més contaminació que l'any passat

Per primer cop des que va començar la pandèmia, aquest mes de novembre les dades de contaminació a Barcelona han superat el nivell del mateix mes de l'any passat. La mitjana de diòxid de nitrogen ( NO 2 ) a partir de dades de diferents estacions de la ciutat s'ha situat en 31 micrograms per metre cúbic d'aire (ug/m³), un valor superior als 29,7 del mateix mes del 2019. Cal recordar que el límit anual permès són 40 ug/m³ d'aire, un llindar que només s'ha superat a l'estació de l'Eixample, on el NO 2 ha escalat fins als 45 ug/m3 d'aire, segons càlculs de l'ARA a partir de les dades obertes de la xarxa d'estacions de contaminació de la Generalitat (XVPCA).

Des de l'abril la contaminació no ha parat de créixer, però fins ara tots els mesos havien registrat nivells de diòxid de nitrogen més baixos que en cap altre mes anterior amb dades. Al setembre i a l'octubre ja es van superar els 26 ug/m³ d'aire, però igualment seguien sent dades que només havien estat més baixes l'agost del 2014. Els 31 ug/m³ d'aquest últim mes no només superen la contaminació del novembre de l'any passat, sinó també la dels mesos d'abril, maig o setembre del 2019.

Curiosament, les dades arriben en un mes en què el trànsit ha disminuït. Durant el novembre als accessos a Barcelona, a les rondes i a l'interior de la ciutat el volum de trànsit ha estat entre un 25% i un 27% inferior al dels dies previs a la pandèmia, després d'un inici de curs en què gairebé es va tornar a la normalitat. L'acumulació d'alguns mesos amb volums de trànsit molt similars als d'abans del confinament, juntament amb un mes de novembre en què hi ha hagut molts dies d'anticicló, menys pluja que de costum i poc vent, han acabat disparant la contaminació per sobre dels nivells de diversos mesos de l'any passat.

És interessant comprovar que si la comparació es fa no amb dades d'un any, sinó de cinc, clarament els valors de contaminació per NO 2 d'aquest novembre han sigut notòriament inferiors a la mitjana de l'últim lustre. De fet, la tendència a la baixa de la contaminació en els últims 20 anys és clara i sostinguda. El 2018 la mitjana de NO 2 a Barcelona va ser de 35,1 ug/m³, i el 2019 de 32,8, unes dades que no es poden ni comparar amb els 60 ug/m³ d'aire del 1999 i el 2000. De fet, fins al 2008 la mitjana anual de NO 2 va estar per sobre dels 50. El diòxid de nitrogen no és l'únic contaminant nociu que es controla a Barcelona, però sí que és el més fortament vinculat al trànsit i especialment als vehicles de motor dièsel.

Les dades de mobilitat també mostren que la recuperació de l'ús del transport públic continua sent més baixa que la del vehicle privat. El setembre és l'últim mes del qual hi ha dades sobre l'ús de metro i bus, i les xifres revelen que el van agafar al voltant d'un 40% menys de persones que l'any anterior. Per contra, el trànsit aquell mes va ser només un 12% inferior al d'abans del confinament.