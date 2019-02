La Xarxa d'Observadors Meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya celebra 10 anys

El 24 de gener del 2009 hi va haver un temporal de vent molt destacable que va deixar nombrosos danys materials a causa de les ratxes de més de 100 km/h registrades a bona part del territori. Justament aquell dia va néixer la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

La xarxa la conformen més de 200 col·laboradors, repartits per tot el país. Els observadors tenen la tasca de mesurar la temperatura, la precipitació, l'estat del cel, entre altres variables, i fer arribar les dades al SMC. D'aquesta manera es pot caracteritzar la situació meteorològica i, per exemple, elaborar mapes com el del gruix de neu màxim, que són de gran utilitat a l'hora de fer el balanç d'un episodi destacable. D'altra banda, els vigilants segueixen les situacions meteorològiques de perill i fan arribar avisos de fenòmens destacats en temps real com la pedra, la boira espessa, la pluja intensa o l'observació de mànegues i tornados.

651x366 Mapa de la distribució dels observadors i vigilants de la XOM / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Mapa de la distribució dels observadors i vigilants de la XOM / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Gràcies a la feina de totes aquestes persones, en aquests deu anys s'han recollit més de cinc milions de registres meteorològics i gairebé 25.500 avisos. Tota aquesta informació és clau a l'hora de validar productes de teledetecció o per estudiar situacions meteorològiques passades, però també és de gran servei per fer un seguiment acurat de l'estat actual del temps i de les situacions meteorològiques més delicades minut a minut.

Per commemorar el desè aniversari, avui s'ha celebrat un acte al Palau de Pedralbes presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i del director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara. A més, la celebració ha comptat amb la presència de molts d'aquests col·laboradors que, dia rere dia, són els ulls dels meteoròlegs als diversos racons de Catalunya.