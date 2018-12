Pedres com pilotes de tenis a Sydney

Mentre aquí ens preparem per al començament oficial de l'hivern, a l'hemisferi sud està a punt de començar l'estiu. Sovint el trànsit entre la primavera i l'estiu és temps de fenòmens meteorològics severs com el que ha sorprès els ciutadans de Sydney, a Austràlia, aquest dijous al vespre.

Una fortíssima pedregada ha descarregat a la ciutat més poblada d'Austràlia, on un centenar de cotxes han quedat malmesos, alguns arbres han caigut i diverses teulades han quedat afectades. La forta tempesta ha provocat fins i tot alguns talls de llum i problemes amb el sistema de trens.

El fet que el fenomen hagi passat en una ciutat molt poblada ha provocat un allau d'imatges i vídeos a les xarxes socials. Alguns pedres han arribat a tenir la grandària de pilotes de tenis, i formes impressionants similars a les d'una flor o punxes com d'un eriçó de mar. Segons un primer informe de l'agrupació d'asseguradores d'Austràlia, l'anomenat Insurance Council of Australia, la pedregada hauria provocat danys per valor de 125 milions de dòlars.

El servei meteorològic d'Austràlia ha publicat una entrada a Facebook explicant el fenomen i hi exposa que el fet que les pedres es vegin més transparents o menys depèn de com es forma de ràpid la pedra dins del núvol, i, per tant, de quant d'aire conté. Les pedres que creixen més a poc a poc deixen escapar més aire, i això provoca que la pedra sigui més nítida. També hi expliquen que els forts corrents interns del núvols provoquen que algunes pedres s'ajuntin amb les altres, fet que acaba donant a les pedres més grans aquesta forma com de flor en algunes ocasions.