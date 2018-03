Pendents de la ventada que arribarà demà

De matinada ha anat plovent, i nevant per sobre dels 1400 o 1500 metres, al Pirineu més occidental. Fins a les 8 del matí s'havien acumulat 6 mm a Espot (2519 m), 3 mm a Vielha i a la Bonaigua (2266 m) i 2 mm a Salòria (2451 m).

Al llarg del matí en general hi haurà grans clarianes i els ruixats del Pirineu tendiran a marxar. Tot i això, a partir del migdia creixeran algunes nuvolades, sobretot al Pirineu, a la Catalunya del Nord, a l'Empordà, al sud del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En aquests sectors s'espera que a la tarda pugui caure algun xàfec de curta durada. Fora d'aquestes zones, tot i alguns núvols, no arribarà a ploure. La cota de neu baixarà fins als 1100 metres, malgrat que al Pirineu pot quedar més baixa, entorn els 800 o 900 metres a última hora del dia.

540x306 Precipitació prevista per avui / Araméteo - GFS Precipitació prevista per avui / Araméteo - GFS

La temperatura màxima baixarà entre 1 i 5 ºC, especialment a l'interior del País Valencià. L'excepció serà l'Empordà, on el vent de garbí farà pujar el termòmetre una mica més que ahir. En general sovintejaran els valors del 15 a 20 ºC.

El vent guanyarà força

Demà dissabte el protagonista de la situació meteorològica serà el vent de l'oest i del nord-oest. Durant la matinada i el matí començarà a bufar amb força a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Amb el pas de les hores la ventada arribarà a pràcticament totes les comarques, també als cims del Pirineu. S'esperen cops de més de 50 km/h en general, i superiors als 70 a 90 km/h a punts del litoral i prelitoral central i sud i a cotes elevades del Pirineu. En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís.

540x306 Cops màxims de vent previstos per demà a la tarda / Araméteo - GFS Cops màxims de vent previstos per demà a la tarda / Araméteo - GFS

A banda del vent, també hi haurà algunes nuvolades i ruixats. De matinada i fins a mig matí aniran creuant bandes de núvols que podran deixar quatre gotes o algun ruixat feble i dispers a les comarques de Tarragona i de Lleida, a l'interior del País Valencià, a la Franja de Ponent i fins i tot a punts de les Illes. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona que, de nou, podran descarregar algun xàfec curt. La cota de neu rondarà entorn els 800 metres.

La temperatura baixarà, tant la mínima com la màxima. Les glaçades arribaran a les valls del Pirineu i fins i tot del Prepirineu, però seran febles. Gràcies al vent, difícilment glaçarà fora d'aquests sectors.

Arriba el temps tranquil

Diumenge i dilluns seran els dies més estables d'aquest cap de setmana ben llarg per a molts. Tan sols hi haurà algunes bandes de núvols alts que a estones deixaran el cel enterbolit. Dilluns es faran més espessos, sobretot avançada la tarda. Però no serà fins al vespre quan podria tornar a arribar algun ruixat per l'oest.

Amb tot, la temperatura tendirà a recuperar-se. Cal tenir en compte, però, que la matinada de diumenge serà freda arreu. De manera molt local podria tornar a glaçar al nord de la Depressió Central. En canvi, al migdia l'ambient serà més agradable. Dilluns es podrien superar els 20 ºC de màxima, sobretot a comarques interiors.