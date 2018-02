Perill alt per neu a gairebé totes les comarques

Tenim al davant una setmana de temps molt mogut, sobretot durant la primera part. La neu començarà a aparèixer avui a diverses comarques, i entre dimarts a la tarda i dimecres al matí es pot fer present gairebé arreu. Així ho indiquen els avisos per neu del Servei Meteorològic de Catalunya, que si bé fins aquest matí es mantenien en el color groc (perill màxim de 2 sobre 6), avui han saltat al color taronja, que es considera perill alt.

Hi ha avisos vigents tant per avui com per demà i dimecres, però per avui el perill només es considera alt a la Catalunya Central i en comarques com l'Alt Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà. El risc més extens s'entreveu per demà a la tarda i nit, i sobretot per a la matinada i el matí de dimecres, moment en què arribarà el gruix de la pertorbació.

Durant la matinada i el matí de dimecres gairebé totes les comarques estan alertades de perill alt per neu, exceptuant el Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix i l'Alt Empordà, on el perill es considera moderat. A la tarda la neu s'anirà convertint en pluja, però la situació s'entreveu encara molt complicada al vessant sud del Pirineu i al Prepirineu.

A la costa el Meteocat preveu gruixos d'entre 0 i 3 cm, a la resta d'entre 3 i 10, i al Preprineu acumulacions superiors als 20 centímetres. L'SMC també té actius avisos per fred, vent i estat de la mar, tots de grau baix.

540x306 Avís de situació meteorològica de perill per neu de cara a dimarts / METEOCAT Avís de situació meteorològica de perill per neu de cara a dimarts / METEOCAT