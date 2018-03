Perill alt per neu en diverses comarques

Les noves actualitzacions dels mapes del temps d'aquesta tarda han fet que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi rectificat a l'alça el perill de nevades a cotes baixes de cara a aquesta pròxima nit. Si fins ara el perill s'entreveia només moderat, ara en quatre comarques el perill ja s'hi considera alt. Es tracta del Vallès Oriental, Osona, la Selva i el Moianès, on l'avís per neu del Meteocat és ara de nivell 3 sobre 6. En total, però, són gairebé 30 les comarques en avís per neu, la majoria ubicades entre les comarques de Girona i de Barcelona.

L'avís del Meteocat considera que puntualment la cota de neu pot arribar a baixar fins als 200 metres, i que per sobre dels 800 a la serralada Transversal s'hi podran acumular més de 10 centímetres de gruix. A l'extrem nord del Pirineu s'hi esperen gruixos de més de 20 cm per sobre dels 1.500 metres.

L'avís és sobretot per a la matinada i en menor mesura el matí d'aquest dimarts. A partir de la tarda ja només es mantindrà actiu al vessant nord del Pirineu. Protecció Civil ha activat ja aquest matí el pla Neucat en fase de prealerta. El Servei Meteorològic de Catalunya també té actius avisos per vent i per estat de la mar de cara a aquest dimarts i dimecres.