Ahir al vespre es va formar un petit tornado a la Bisbal d'Empordà. El fenomen es va originar cap a dos quarts de nou del vespre, enmig d'una de les tempestes que ahir a la tarda van descarregar entre el Maresme, la Selva i l'Empordà. Diversos testimonis van poder observar el fenomen i fins i tot enregistrar-lo, però segons l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà no consta que ocasionés danys materials ni personals.

Es tracta del segon fenomen d'aquest estil que s'ha detectat aquest any a Catalunya. El primer es va produir el 10 de maig a Tarragona, on una mànega provinent del mar es va desfer just en entrar al barri del Serrallo.

Els tornados no són un fenomen estrany a Catalunya. L'any passat es van poder comptabilitzar diversos fenòmens d'aquest estil a Catalunya, el més violent dels quals va destrossar un càmping a Gualba el 22 d'octubre.

El 75% dels tornados a Catalunya es produeixen entre l'agost i el novembre, segons dades del meteoròleg i expert en tornados, Oriol Rodríguez. Tot i que el mes de juny no és temporada alta d'aquests fenòmens a Catalunya, no és estrany veure mànegues o petits tornados a la primavera.