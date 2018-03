El Pirineu té més del doble de neu del que és habitual al març

Un mes de febrer fred i amb molta neu ha provocat que a hores d'ara el Pirineu presenti aquest aspecte tan imponent que mostra la imatge presa pel satèl·lit Terra durant el matí d'aquest divendres. La majoria de sectors de la serralada tenen avui més del doble de la neu que sol ser habitual en aquesta època de l'any, al vessant nord de la serralada és on hi ha més neu acumulada, però proporcionalment és on les dades són menys excepcionals.

Segons l'informe que publica diàriament l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a partir de les dades d'estacions del Meteocat, a la zona de la Bonaigua a hores d'ara hi ha uns 250 cm de neu, quan el més habitual és que a principis de març n'hi hagi uns 190. A Boí se superen els 200, molt per sobre dels poc menys de 100 que són habituals en aquest moment de l'hivern. A la Cerdanya i a Núria se supera el metre de neu, i a nord del Cadí hi ha més d'un metre i mig de neu acumulada.

540x306 Gruix de neu acumulat a l'estació de Bonaigua / ICGC Gruix de neu acumulat a l'estació de Bonaigua / ICGC

A Núria i a l'estació ubicada a Malniu, a la Cerdanya, és on el gruix és més excepcional. A Malniu hi ha uns 115 centímetres de neu, quan habitualment a principis de març no n'hi ha més de 30. A Núria el gruix s'enfila fins als 120 centímetres, quan normalment per aquestes dates n'hi ha poc menys de 40.

Aquest cap de setmana la neu es continuarà acumulant al Pirineu, sobretot en punts de la Ribagorça i del Pallars, on al final del cap de setmana hi podria haver encara entre 20 i 30 centímetres més de neu que avui.

El butlletí de perill d'allaus que elabora el mateix ICGC indica per a aquest cap de setmana risc moderat (2 sobre 5) per sota dels 2.400 metres, i risc marcat (3 sobre 5) en punts més elevats. Al vessant nord del Pirineu el risc es considera marcat a partir dels 2.000 metres.