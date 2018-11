El Pirineu nevat a vista d'ocell

La nevada d'aquest dimecres ha deixat un paisatge impressionant al Pirineu. Ahir a la tarda David Gallego va decidir enlairar-se amb paramotor des de l'aeròdrom de la Cerdanya per comprovar-ho, i va aconseguir gravar unes imatges espectaculars. Són 40 segons de gran bellesa, entre el paisatge nevat i la posta de sol. Aquest dimecres la nevada va deixar gruixos especialment abundants a la Cerdanya. Al Prat d'Aguiló hi va arribar a deixar 48 centímetres, i en total n'hi ha acumulats 65. A Malniu en van caure 45.

David Gallego és un productor de vídeos instal·lat a la Cerdanya, molt aficionat al vol amb parapent i paramotor. S'està preparant per ser instructor i pilot de tàndem de parapent. Ara feia temps que no volava per manca de temps, però ahir a la tarda va veure que el vent havia anat parant i que les condicions eren bones per fer un enlairament. A diferència del parapent, el paramotor et permet enlairar-te a peu pla i sense dependre del vent ni dels corrents tèrmics.

Com amb tots aquests esports, David Gallego remarca que cal tenir bona formació per practicar-lo amb seguretat. Ell en va aprendre a l'Escola de Paramotor de Barcelona, una de les més grans de l'Estat.