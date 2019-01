El Pirineu ja té més neu del normal després d'un inici de l'hivern molt sec

El color blanc es va apoderant del Pirineu després d'un inici de l'hivern molt sec. Tot i que en plena tardor la serralada va rebre una prematura emblanquinada important, l'anticicló ha marcat el mes de desembre i la primera meitat del mes de gener, fet que havia deixat el Pirineu gairebé sense neu. La manca de precipitacions i la inversió tèrmica havien deixat la serralada molt pelada en l'inici del 2019.

A partir del dia 15 les nevades han reaparegut, especialment dimecres passat i ahir, dies en què la neu es va estendre per totes les cotes del Pirineu i del Prepirineu, fins i tot amb gruixos de més de mig metre de neu en algun cas. De la nevada de les últimes hores destaquen els 61 cm caiguts a Boí, els 59 de la Bonaigua, els 52 de Malniu o els 47 de Certascan. Fins i tot en cotes baixes la nevada ha sigut important: destaquen els 26 cm caiguts a Puigcerdà, els 20 de Planoles, els 17 de Viella i els 15 de la Seu d'Urgell, segons dades del Meteocat.

651x366 Evolució del gruix de neu a Boí des de la tardor / ICGC Evolució del gruix de neu a Boí des de la tardor / ICGC

La zona del Puigpedrós-Perafita és la que proporcionalment té més neu ara mateix, segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Normalment a aquesta època de l'any poc per sobre de la cota 2.000 hi acostuma a haver uns 30 centímetres de neu, mentre que a hores d'ara el gruix en aquest sector s'acosta al metre de neu. A Boí, a la cota 2.500, se supera el metre de neu, també per sobre del que sol ser habitual. A la Bonaigua el gruix arriba als 130 centímetres, un nivell molt normal per a l'època. I al nord del Cadí, on més bé va resistir la neu després de la nevada de la tardor, ara mateix el gruix frega els 90 centímetres, també per sobre del nivell habitual a finals de gener.

651x366 Evolució del gruix de neu a Malniu des de la tardor / ICGC Evolució del gruix de neu a Malniu des de la tardor / ICGC

Més neu com a mínim fins a la Candelera

La ratxa de pertorbacions no s'acaba per ara. Aquesta tarda la neu tornarà a caure en molts punts del Pirineu occidental, i tant dimecres al vespre, com sobretot entre dijous i dissabte hi haurà noves borrasques amb capacitat per seguir acumulant més neu a la serralada. Entre dijous i divendres la cota de neu pujarà per sobre dels 1.500 metres, però dissabte tornarà a nevar fins al fons de les valls al vessant nord del Pirineu. La setmana que ve és probable que es comenci a estroncar la ratxa de borrasques dels últims dies.