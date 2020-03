El Pirineu ha registrat un mes de febrer 6 graus superior al normal

L'estabilitat i diverses entrades d'aire molt càlid per a l'època han fet que aquest mes de febrer hagi sigut molt primaveral, tant és així que alguns dies el termòmetre ha marcat valors més habituals del mes de maig que no pas del segon mes de l'any. El mes ha tingut quatre episodis plenament primaverals i amb temperatures de 25 graus (o gairebé de 25 graus) i, curiosament, pràcticament tots han coincidit amb els caps de setmana. D'entre les temperatures més altes destaquen els 26,4 graus que es van arribar a registrar a Anglès, a la Selva, durant el cap de setmana de la Candelera, i la encara més estanya temperatura de 25,8 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran, del dia 16 de febrer.

En el conjunt del mes, però, les anomalies més altes de temperatura s'han registrat a les cotes altes del Pirineu, on la suma de l'aire càlid i la inversió tèrmica han provocat alteracions de la temperatura de fins a 6 graus respecte a la mitjana climàtica. Les estacions de Malniu i de Cadí Nord del Meteocat, ubicades a la Cerdanya, han registrat anomalies de 6,2 i 6 graus, respectivament, i la resta d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya ubicades per sobre dels 2.000 metres d'altitud han tingut mitjanes uns 5 graus per sobre del normal. Això és com dir que cada dia durant el mes de febrer el termòmetre ha marcat 5 o 6 graus més del que tocaria.

651x366 Anomalia de temperatura d'aquest mes de febrer / METEOCAT Anomalia de temperatura d'aquest mes de febrer / METEOCAT

L'Observatori Fabra de Barcelona ha batut el seu rècord històric de temperatura per a un mes de febrer: la mitjana de 12,7 graus d'enguany supera els 12,5 del febrer del 1990. En un altre dels històrics observatoris del país, el de l'Ebre, el febrer no era tan suau des del 1937. En molts observatoris no s'ha arribat a batre el rècord històric del mes, que sobretot es va instaurar durant el febrer del 1990, tan càlid i tan sec com el d'aquest any. El febrer del 2020 ha sigut gairebé sec en la seva totalitat; només al voltant del Maresme, en algunes comarques de Girona i al vessant nord del Pirineu hi ha arribat a ploure o nevar en algun moment.

Rècords també a França i Rússia

Acabat el mes de febrer es dona per tancat l'hivern meteorològic, que comprèn els mesos sencers de desembre, gener i febrer. A França aquest haurà sigut l'hivern més suau com a mínim des de l'any 1900, segons va explicar Météo-France en una nota divendres passat. L'anomalia positiva de temperatura haurà sigut de 2,7 graus a escala nacional, cosa que per a un període de tres mesos és una dada realment alta.

També ciutats com Moscou han registrat temperatures extraordinàries aquests últims tres mesos. La mitjana de temperatura a la capital russa hauria fregat els 0 graus per primera vegada com a mínim des de finals del segle XIX, segons han explicat a diferents agències tècnics del servei meteorològic rus. Fa pocs dies el meteoròleg francès Ettien Kapikian va penjar un gràfic a Twitter segons el qual per primera vegada la temperatura mitjana de l'hivern a Moscou hauria estat positiva, però les dades oficials sembla que situaran aquesta mitjana ben poques dècimes encara sota zero. En qualsevol cas el rècord és extraordinari i supera en 2,5 graus l'anterior rècord d'hivern suau a la capital russa, que datava del 1961.