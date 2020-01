Pluges molt abundants però intermitents

Les previsions s'han complert i el temporal ha acumulat precipitacions que probablement han superat en algun cas els 350 l/m², si és que aquesta nit no s'arriba als 400 al voltant del Montseny. No són acumulacions inèdites, però sí molt poc habituals, sobretot per la durada del temporal. Les anades i vingudes de la pluja han evitat mals encara més importants. Un exemple clar d'això és el comportament del cabal de l'Onyar, que s'ha acostat al desbordament dues vegades. Abans del temporal el riu portava un cabal de menys 1 m³/s, les pluges de dilluns van fer que dimarts al matí a Girona el cabal arribés al límit del desbordament (535 m³/s), les precipitacions es van moderar i al vespre el riu portava menys de 100 m³/s. De nit va tornar a ploure i aquest dimecres va començar altre cop amb l'Onyar a punt sortir de mare a Girona (470 m³/2). Ahir al vespre havia tornat a baixar fins als 100 m³/s, i segurament aquesta nit tornarà a augmentar sobtadament. En total a Girona han caigut fins aquest dimecres al vespre 213 l/m².

Seguint amb l'exemple de Girona, la sèrie de l'aeroport que comença als anys 70 no havia registrat mai tres dies seguits amb 50 l/m² o més, com ha passat aquesta setmana. Alguns anys no hi ha ni un sol dia en què ploguin 50 l/m². La intermitència en les pluges ha evitat mals majors. La nevada també ha deixat registres extraordinaris al Pirineu. Fins dimecres a les 8 de vespre a Ulldeter, al nord de Ripollès, s'havien acumulat més de 120 cm de neu des que va començar el temporal. A Núria i també a Malniu, a la Cerdanya, se superaven els 70.

Encara més complicada ha estat la situació marítima. Segons dades de Ports de l'Estat, totes les boies de mesura d'onades que aquest organisme té en funcionament al Mediterrani han batut el seu rècord d'onatge, aquest ha estat un temporal molt extens. És cert que la boia de Barcelona va deixar de funcionar dilluns, però res fa pensar que aquí les dades haguessin estat diferents. Malgrat això, en alguns punts de la Costa Brava la fúria del mar no ha arribat a superar la del temporal del dia de Sant Esteve del 2008. És el cas per exemple de l'Estartit, ho certifiquen les dades de Josep Pascual.

Una altra curiositat del temporal és que la pressió atmosfèrica ha baixat ben poc, en contra del que sol passar quan arriba una borrasca potent. La famosa Gloria ha estat una pertorbació ben poc profunda, i el que ha provocat realment el temporal al Mediterrani ha estat el seu contrapès amb un potentíssim anticicló a l'oest d'Europa. A Swansea, al sud de Gal·les, diumenge a la nit la pressió de l'aire va arribar als 1050 hPa, el valor més alt dels últims 60 anys al Regne Unit.